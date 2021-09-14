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В ОП решили, что за вакцинацию 80% педагогов к 20 сентября отвечают обладминистрации – МОЗ

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2021, 19:34
В ОП решили, что за вакцинацию 80% педагогов к 20 сентября отвечают обладминистрации – МОЗ - Фото
Виктор Ляшко (Скриншот видео Украина 24/Youtube)

Председатели областных и Киевской городской госадминистраций должны способствовать вакцинации от СOVID-19 не менее 80% педагогов до 20 сентября. Такое решение было принято на селекторном совещании под председательством замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, передает пресс-служба Минзждрава.

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Как отмечается, для обеспечения функционирования учебных заведений при введении "желтого" и "красного" уровня эпидемической опасности главы ОГА и КГГА должны обеспечить условия для вакцинации от COVID-19 по крайней мере одной дозой вакцины не менее 80% работников учреждений образования к 20 сентября.

Для этого ОГА и КГГА должны организовать выезд мобильных бригад по иммунизации от COVID-19 в учебные заведения, а также провести там разъяснительную работу о необходимости вакцинации.

По информации МОЗ, сейчас в Украине около 40% педагогов вакцинировано по крайней мере одной дозой.

  • За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 3332 заболевших COVID-19. Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Киеве, Харьковской, Львовской, Одесской и Луганской областях.
  • Со следующей недели Закарпатская область будет переведена на желтый уровень эпидемиологической опасности.
  • По состоянию на 14 сентября в шести областях превышены показатели динамики уровня госпитализации заболевших коронавирусом.
  • 13 сентября Кабмин установил новые карантинные нормы в связи с эпидемией коронавируса. Они вступят в силу после 20 сентября.

Читайте также: Правительство установило новые правила карантина. Санврач Кузин объясняет изменения для желтой зоны

Наталия Медведева
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образование вакцинация коронавирус
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