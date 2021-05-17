В РФ сняли кино об оккупированном Крыме. Его авторов внесли в список угроз нацбезопасности

Министерство культуры и информполитики обновило список лиц, представлющих угрозу нацбезопасности. В него добавили шестерых создателей российского фильма об оккупированном Крыме. Список опубликован на сайте Минкульта.

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МКИП на основе обращения СБУ добавило в список представлющих угрозу нацбезопасности россиян, принимавших участие в создании фильма "Пункт пропуска. Офицерская история": актеров Александра Зачиняева, Валерия Карпова, Ивана Соловьева, режиссера Веру Соколову, оператора Леонида Рудкевича и композитора Евгения Ширяева.

9 и 11 февраля Министерство культуры и информационной политики внесло в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности, семь российских артистов.

29 апреля российского исполнителя рэпа Моргенштерна внесли в список людей, угрожающих национальной безопасности.

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Наталия Медведева

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