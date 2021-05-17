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В РФ сняли кино об оккупированном Крыме. Его авторов внесли в список угроз нацбезопасности

17.05.2021, 20:32
В РФ сняли кино об оккупированном Крыме. Его авторов внесли в список угроз нацбезопасности - Фото
Скриншот трейлера фильма, над которым работали внесенные в черный список Минкульта россияне

Министерство культуры и информполитики обновило список лиц, представлющих угрозу нацбезопасности. В него добавили шестерых создателей российского фильма об оккупированном Крыме. Список опубликован на сайте Минкульта.

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МКИП на основе обращения СБУ добавило в список представлющих угрозу нацбезопасности россиян, принимавших участие в создании фильма "Пункт пропуска. Офицерская история": актеров Александра Зачиняева, Валерия Карпова, Ивана Соловьева, режиссера Веру Соколову, оператора Леонида Рудкевича и композитора Евгения Ширяева.

  • 9 и 11 февраля Министерство культуры и информационной политики внесло в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности, семь российских артистов.
  • 29 апреля российского исполнителя рэпа Моргенштерна внесли в список людей, угрожающих национальной безопасности.

Читайте также: Прокуратура Крыма открыла уголовное дело против 23 российских артистов: список

Наталия Медведева
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артист Минкульт Крым запрет въезда
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