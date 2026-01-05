В Ровенской области нетрезвый правоохранитель насмерть сбил женщину: ему объявили подозрение
Правоохранитель из Ровенской области столкнулся с электровелосипедом в одном из сел региона, в результате чего погибла женщина. По данным Государственного бюро расследований, фигурант скрылся с места аварии – он был в нетрезвом состоянии.
ДТП произошло 2 января 2026 года около 21:40 в селе Орвяница. Правоохранитель за рулем собственного автомобиля столкнулся с электровелосипедом, который ехал во встречном направлении. По предварительной информации, водитель существенно превысил разрешенную скорость, а указанный участок дороги был хорошо освещен.
На велосипеде ехала 40-летняя женщина – она скончалась на месте аварии. Водитель, как утверждают правоохранители, не вызвал скорую, а просто покинул место ДТП. Его удалось разыскать и задержать 3 января в состоянии детоксикации от алкоголя.
Задержанный отказался пройти тест драгером, поэтому был назначен анализ определения точного количества алкоголя в крови. Правоохранителю объявили о подозрении в управлении авто в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека, а также в оставлении человека в опасности.
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения от должности.
- 10 декабря 2025 года в Прилуках полицейское авто сбило женщину с ребенком на пешеходном переходе. Шестилетняя девочка погибла.
- 19 декабря стало известно, что в Харькове судья наехала на подростков на пешеходном переходе. Девочки 13 и 14 лет в реанимации.
- 25 декабря в Киеве Mitsubishi наехал на полицейского во время проверки авто. Водитель отказался выходить, поэтому правоохранители разбили стекло, открыли принудительно двери и задержали мужчину.
