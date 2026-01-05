В Ровенской области нетрезвый правоохранитель насмерть сбил женщину: ему объявили подозрение

Правоохранитель покинул место ДТП, его задержали на следующий день в состоянии после алкогольного опьянения

ДТП в Ровенской области (Фото: ГБР)

Правоохранитель из Ровенской области столкнулся с электровелосипедом в одном из сел региона, в результате чего погибла женщина. По данным Государственного бюро расследований, фигурант скрылся с места аварии – он был в нетрезвом состоянии.

ДТП произошло 2 января 2026 года около 21:40 в селе Орвяница. Правоохранитель за рулем собственного автомобиля столкнулся с электровелосипедом, который ехал во встречном направлении. По предварительной информации, водитель существенно превысил разрешенную скорость, а указанный участок дороги был хорошо освещен.

На велосипеде ехала 40-летняя женщина – она скончалась на месте аварии. Водитель, как утверждают правоохранители, не вызвал скорую, а просто покинул место ДТП. Его удалось разыскать и задержать 3 января в состоянии детоксикации от алкоголя.

Задержанный отказался пройти тест драгером, поэтому был назначен анализ определения точного количества алкоголя в крови. Правоохранителю объявили о подозрении в управлении авто в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека, а также в оставлении человека в опасности.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения от должности.

