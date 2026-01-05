У Рівненській області правоохоронець напідпитку на смерть збив жінку: йому оголосили підозру

Правоохоронець залишив місце ДТП, його затримали наступного дня у стані після алкогольного сп'яніння

ДТП у Рівненській області (Фото: ДБР)

Правоохоронець з Рівненської області зіштовхнувся з електровелосипедом в одному з сіл регіону, внаслідок чого загинула жінка. За даними Державного бюро розслідувань, фігурант втік з місця аварії – він був у нетверезому стані.

ДТП сталася 2 січня 2026 року близько 21:40 у селі Орв’яниця. Правоохоронець за кермом власного авто зіштовхнувся з електровелосипедом, який їхав у зустрічному напрямку. За попередньою інформацією, водій суттєво перевищив дозволену швидкість, а вказана ділянка дороги була гарно освітлена.

На велосипеді їхала 40-річна жінка – вона померла на місці аварії. Водій, як стверджують правоохоронці, не викликав швидку, а просто покинув місце ДТП. Його вдалося розшукати та затримати 3 січня у стані детоксикації від алкоголю.

Затриманий відмовився пройти тест драгером, тому було призначено аналіз визначення точної кількості алкоголю у крові. Правоохоронцю оголосили про підозру в керуванні авто у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть людини, а також у залишенні людини в небезпеці.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

ДТП у Рівненській області (Фото: ДБР)