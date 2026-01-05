У Рівненській області правоохоронець напідпитку на смерть збив жінку: йому оголосили підозру
Правоохоронець з Рівненської області зіштовхнувся з електровелосипедом в одному з сіл регіону, внаслідок чого загинула жінка. За даними Державного бюро розслідувань, фігурант втік з місця аварії – він був у нетверезому стані.
ДТП сталася 2 січня 2026 року близько 21:40 у селі Орв’яниця. Правоохоронець за кермом власного авто зіштовхнувся з електровелосипедом, який їхав у зустрічному напрямку. За попередньою інформацією, водій суттєво перевищив дозволену швидкість, а вказана ділянка дороги була гарно освітлена.
На велосипеді їхала 40-річна жінка – вона померла на місці аварії. Водій, як стверджують правоохоронці, не викликав швидку, а просто покинув місце ДТП. Його вдалося розшукати та затримати 3 січня у стані детоксикації від алкоголю.
Затриманий відмовився пройти тест драгером, тому було призначено аналіз визначення точної кількості алкоголю у крові. Правоохоронцю оголосили про підозру в керуванні авто у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть людини, а також у залишенні людини в небезпеці.
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.
- 10 грудня 2025 року у Прилуках поліційне авто збило жінку з дитиною на пішохідному переході. Шестирічна дівчинка загинула.
- 19 грудня стало відомо, що у Харкові суддя наїхала на підлітків на пішохідному переході. Дівчата 13 і 14 років у реанімації.
- 25 грудня у Києві Mitsubishi наїхав на поліціянта під час перевірки авто. Водій відмовився виходити, тому правоохоронці розбили скло, відчинили примусово двері та затримали чоловіка.
