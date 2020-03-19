В Ужгороде прекращает работу общественный транспорт

Дезинфекция общественного транспорта (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

В Ужгороде в связи с угрозой распространения коронавируса и карантином с 20 марта временно приостановят работу общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Ужгородского горсовета.

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Это решение было принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что мониторинг перевозок последних нескольких дней показал, что городским транспортом пользуется меньше людей, поэтому уже вчера на рейсы вышло меньше автобусов. Однако утром и вечером чрезвычайно сложно обеспечить перевозку пассажиров не более 10 человек в одном транспортном средстве, как обязывает постановление Кабмина. Возникают конфликтные ситуации.

Сообщается, что комиссия решила рекомендовать предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от формы собственности, обеспечить проезд работников автобусами в режиме регулярных специальных перевозок.

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Кроме того с сегодняшнего дня в Ужгороде жителей города через громкоговорители на автомобилях патрульной полиции предупреждают о карантине, угрозе распространения коронавируса и призывают без необходимости не выходить из дома через громкоговорители на автомобилях патрульной полиции.