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В Ужгороде прекращает работу общественный транспорт

В Ужгороде прекращает работу общественный транспорт - Фото
Дезинфекция общественного транспорта (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
19.03.2020, 16:50

Горсовет Ужгорода решил приостановить работу общественного транспорта

В Ужгороде в связи с угрозой распространения коронавируса и карантином с 20 марта временно приостановят работу общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Ужгородского горсовета.

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Это решение было принято на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что мониторинг перевозок последних нескольких дней показал, что городским транспортом пользуется меньше людей, поэтому уже вчера на рейсы вышло меньше автобусов. Однако утром и вечером чрезвычайно сложно обеспечить перевозку пассажиров не более 10 человек в одном транспортном средстве, как обязывает постановление Кабмина. Возникают конфликтные ситуации.

Сообщается, что комиссия решила рекомендовать предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от формы собственности, обеспечить проезд работников автобусами в режиме регулярных специальных перевозок.

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Кроме того с сегодняшнего дня в Ужгороде жителей города через громкоговорители на автомобилях патрульной полиции предупреждают о карантине, угрозе распространения коронавируса и призывают без необходимости не выходить из дома через громкоговорители на автомобилях патрульной полиции.

Медведева Наталия
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