В Украине более 10 000 заболевших коронавирусом за сутки: лидируют Киев и западные области
За сутки 12 января в Украине выявили 10 046 заболевших COVID-19 (днем ранее – 7117). Больше всего новых больных коронавирусом – в Киеве (997), Ивано-Франковской (983) и Львовской (949) областях, передает пресс-служба Минздрава.
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За сутки в Украине умер 191 инфицированный (днем ранее – 193), выздоровели – 7202 (8077), были госпитализированы – 1676 (1898).
Было сделано 79 047 тестов (79 278). Методом ПЦР – 36 660 (38 851), ИФА – 6072 (6336), экспресс-тестов – 36 315 (34 091).
На утро 11 января в Украине зафиксировали 3 727 034 заболевших за все время эпидемии COVID-19. Умерли 97 928 инфицированных, выздоровели – 3 537 826.
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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 997 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 1151);
Винницкая область – 510 (435);
Волынская – 88 (94);
Днепропетровская – 362 (237);
Донецкая – 354 (250);
Житомирская – 367 (139);
Закарпатская – 413 (168);
Запорожская – 222 (122);
Ивано-Франковская – 983 (502);
Киевская – 376 (266);
Кировоградская – 64 (64);
Луганская – 98 (112);
Львовская – 949 (386);
Николаевская – 174 (135);
Одесская – 508 (312);
Полтавская – 431 (328);
Ровенская – 273 (250);
Сумская – 510 (445);
Тернопольская – 389 (235);
Харьковская – 560 (457);
Херсонская – 95 (197);
Хмельницкая – 367 (351);
Черкасская – 293 (224);
Черновицкая – 313 (197);
Черниговская – 350 (60).
Нет данных из временно оккупированного Крыма и Донбасса.
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