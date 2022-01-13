В Украине более 10 000 заболевших коронавирусом за сутки: лидируют Киев и западные области

За сутки 12 января в Украине выявили 10 046 заболевших COVID-19 (днем ранее – 7117). Больше всего новых больных коронавирусом – в Киеве (997), Ивано-Франковской (983) и Львовской (949) областях, передает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За сутки в Украине умер 191 инфицированный (днем ранее – 193), выздоровели – 7202 (8077), были госпитализированы – 1676 (1898).

Было сделано 79 047 тестов (79 278). Методом ПЦР – 36 660 (38 851), ИФА – 6072 (6336), экспресс-тестов – 36 315 (34 091).

На утро 11 января в Украине зафиксировали 3 727 034 заболевших за все время эпидемии COVID-19. Умерли 97 928 инфицированных, выздоровели – 3 537 826.

Читайте также: В Европе предостерегли насчет частых бустеров против COVID. Что действительно имеют в виду

Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 997 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 1151);

Винницкая область – 510 (435);

Волынская – 88 (94);

Днепропетровская – 362 (237);

Донецкая – 354 (250);

Житомирская – 367 (139);

Закарпатская – 413 (168);

Запорожская – 222 (122);

Ивано-Франковская – 983 (502);

Киевская – 376 (266);

Кировоградская – 64 (64);

Луганская – 98 (112);

Львовская – 949 (386);

Николаевская – 174 (135);

Одесская – 508 (312);

Полтавская – 431 (328);

Ровенская – 273 (250);

Сумская – 510 (445);

Тернопольская – 389 (235);

Харьковская – 560 (457);

Херсонская – 95 (197);

Хмельницкая – 367 (351);

Черкасская – 293 (224);

Черновицкая – 313 (197);

Черниговская – 350 (60).

Нет данных из временно оккупированного Крыма и Донбасса.

Читайте также: Украинцы смогут путешествовать после курса CoronaVac и бустера Pfizer – Helsi

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.