UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Украине более 10 000 заболевших коронавирусом за сутки: лидируют Киев и западные области

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2022, 08:21
В Украине более 10 000 заболевших коронавирусом за сутки: лидируют Киев и западные области - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За сутки 12 января в Украине выявили 10 046 заболевших COVID-19 (днем ранее – 7117). Больше всего новых больных коронавирусом – в Киеве (997), Ивано-Франковской (983) и Львовской (949) областях, передает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За сутки в Украине умер 191 инфицированный (днем ранее – 193), выздоровели – 7202 (8077), были госпитализированы – 1676 (1898).

Было сделано 79 047 тестов (79 278). Методом ПЦР – 36 660 (38 851), ИФА – 6072 (6336), экспресс-тестов – 36 315 (34 091).

На утро 11 января в Украине зафиксировали 3 727 034 заболевших за все время эпидемии COVID-19. Умерли 97 928 инфицированных, выздоровели – 3 537 826.

Читайте также: В Европе предостерегли насчет частых бустеров против COVID. Что действительно имеют в виду

Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 997 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 1151);
Винницкая область – 510 (435);
Волынская – 88 (94);
Днепропетровская – 362 (237);
Донецкая – 354 (250);
Житомирская – 367 (139);
Закарпатская – 413 (168);
Запорожская – 222 (122);
Ивано-Франковская – 983 (502);
Киевская – 376 (266);
Кировоградская – 64 (64);
Луганская – 98 (112);
Львовская – 949 (386);
Николаевская – 174 (135);
Одесская – 508 (312);
Полтавская – 431 (328);
Ровенская – 273 (250);
Сумская – 510 (445);
Тернопольская – 389 (235);
Харьковская – 560 (457);
Херсонская – 95 (197);
Хмельницкая – 367 (351);
Черкасская – 293 (224);
Черновицкая – 313 (197);
Черниговская – 350 (60).

Нет данных из временно оккупированного Крыма и Донбасса.

Читайте также: Украинцы смогут путешествовать после курса CoronaVac и бустера Pfizer – Helsi

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Украина киев коронавирус COVID-19 области
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 