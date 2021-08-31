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В Украине более 1300 новых заболевших COVID-19: лидеры – Киеве и Харьковская область

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2021, 08:23
В Украине более 1300 новых заболевших COVID-19: лидеры – Киеве и Харьковская область - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки, 30 августа, в Украине выявили 1356 заболевших COVID-19 (днем ранее – 749). Больше всего новых инфицированных коронавирусом зафиксировали в Киеве (204), Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях, передает пресс-служба Минздрава.

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За сутки по всей стране умер 51 больной COVID-19 (днем ранее – 18), выздоровели 1257 человек (291), были госпитализированы – 470 (583).

За сутки в Украине сделали 46 014 тестов на коронавирус (18 658): методом ПЦР – 21 236 (9617), ИФА – 7031 (1650), экспресс-тестов – 17 747 (7391).

С начала эпидемии коронавируса в Украине выявили 2 286 296 заболевших COVID-19, умерли 53 789 пациентов, выздоровели 2 207 940 человек.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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