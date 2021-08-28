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Разведка США опубликовала новый отчет о происхождении коронавируса. Байден отреагировал

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2021, 10:47
Разведка США опубликовала новый отчет о происхождении коронавируса. Байден отреагировал - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Офис директора Нацразведки США опубликовал на своем сайте отчет о происхождении коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты продолжат искать источник COVID-19 и будут давить на Китай, передает пресс-служба Белого дома.

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В отчете говорится, что все разведагентства США рассматривают две версии происхождения вируса: естественный контакт с инфицированным животным или инцидент, связанный с лабораторией Уханьского института вирусологии.

При этом в разведке считают, что коронавирус не был разработкой биологического оружия. Большинство разведагентств также полагают, что SARS-CoV-2 не был создан с помощью генной инженерии.

В разведке США говорят, что не могут дать более точной оценки без новой информации. Там также отмечают, что мировому научному сообществу не хватает клинических образцов или полного понимания эпидемиологических данных о самых ранних случаях COVID-19, а для окончательной оценки происхождения вируса, скорее всего, потребуется сотрудничество с Китаем.

Байден отреагировал на отчет, заявив, что усилия США по выяснению истоков пандемии не прекратятся – и Вашингтон сделает все возможное, чтобы отследить ее корни.

По его словам, правительство Китая с самого начала пыталось не допустить международных исследователей и членов мирового сообщества здравоохранения к важной информации о происхождении коронавируса.

"США продолжат работать с партнерами-единомышленниками по всему миру для давления на КНР, чтобы они в полной мере обменивались информацией и сотрудничали с Всемирной организацией здравоохранения", – заявил президент США.

  • В январе 2021-го группа экспертов ВОЗ посетила Китай и Уханьский институт вирусологии (WIV) в частности. В отчете они указали, что, скорее всего, вирус от диких животных через какое-то звено передался человеку, а утечка его из WIV "крайне маловероятна".
  • Это вызвало скепсис США и других стран, так как власти КНР не дали ученым проверить образцы в банке данных WIV и отказали в доступе к другой информации. Байден в мае поручил спецслужбам усилить поиск источника коронавируса и показать результат до сентября.
  • В июне глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что вопрос утечки из WIV рано исключать.
  • В Пекине утверждают, что Запад политизирует тему происхождения SARS-CoV-2, умышленно стигматизирует Китай и не желает "проверить теорию, что коронавирус завезли в Ухань".

Читайте также: "Игнорирует здравый смысл". Китай против нового этапа изучения происхождения COVID-19

Марк Сировой
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разведка лаборатория джо байден ухань коронавирус COVID-19
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