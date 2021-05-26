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В Украине более 3000 новых заболевших COVID-19: больше всего в Киеве и Харьковской области

26.05.2021, 08:17
В Украине более 3000 новых заболевших COVID-19: больше всего в Киеве и Харьковской области - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 25 мая, в Украине зафиксировали 3395 заболевших коронавирусом (днем ранее – 2608), больше всего – в Киеве (385 случаев COVID-19 за сутки) и Харьковской области (328). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Также в список областей с наивысшей заболеваемостью коронавирусом вошли Днепропетровская (277) Запорожская (219) и Киевская (208) области.

За сутки в Украине умерли 208 больных COVID-19 (днем ранее – 249), выздоровели –  14 987 (17 504), были госпитализированы – 1778 (854).

Было сделано 71 988 тестов на коронавирус (52 279): методом ПЦР – 30 724 (23 440), ИФА – 13 108 (12 650), экспресс-тестов – 28 156 (16 189).

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На утро 25 мая в Украине зафиксировали 2 189 858 заболевших коронавирусом, 49 893 из них умерли и 1 990 051 выздоровели.

Новость дополняется...

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Марк Сировой
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Украина коронавирус
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