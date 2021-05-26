В Украине более 3000 новых заболевших COVID-19: больше всего в Киеве и Харьковской области

Вчера, 25 мая, в Украине зафиксировали 3395 заболевших коронавирусом (днем ранее – 2608), больше всего – в Киеве (385 случаев COVID-19 за сутки) и Харьковской области (328). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Также в список областей с наивысшей заболеваемостью коронавирусом вошли Днепропетровская (277) Запорожская (219) и Киевская (208) области.

За сутки в Украине умерли 208 больных COVID-19 (днем ранее – 249), выздоровели – 14 987 (17 504), были госпитализированы – 1778 (854).

Было сделано 71 988 тестов на коронавирус (52 279): методом ПЦР – 30 724 (23 440), ИФА – 13 108 (12 650), экспресс-тестов – 28 156 (16 189).

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На утро 25 мая в Украине зафиксировали 2 189 858 заболевших коронавирусом, 49 893 из них умерли и 1 990 051 выздоровели.

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Вчера в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом перевели в желтую зону карантина Донецкую область.

Также вчера сообщалось, что ученые пришли к выводу: иммунитет подавляющего большинства легко переболевших COVID-19, похоже, обеспечивает им очень длительную защиту от повторного заболевания.

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Марк Сировой

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