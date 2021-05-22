Коронавирус. В Украине более 4500 новых заболевших: данные по Киеву и областям
За сутки 21 мая в Украине выявили 4606 заболевших коронавирусом (днем ранее – 4984 ), больше всего новых случаев COVID-19 – в Днепропетровской (438) и Харьковской (371) областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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В лидерах по суточной заболеваемости также находятся Львовская (344 случа коронавируса за сутки), Донецкая (334) и Киевская (303) области.
За сутки в Украине умерли 178 больных коронавирусом (днем ранее – 202 ), выздоровели – 12 586 (12 845), были госпитализированы – 1665 (1785).
За сутки сделано 62 750 тестов на коронавирус (62 577): методом ПЦР – 27 443 (26 154), ИФА – 11 957 (11 454), экспресс-тестов – 23 350 (24 969).
На утро 21 мая в Украине зафиксировали 2 179 988 заболевших коронавирусом, 49 279 умерших и 1 941 625 выздоровевших.
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Данные по заболевшим коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 298 случаев COVID-19 за сутки (днем ранее – 453);
Винницкая область – 80 (134);
Волынская – 160 (170);
Днепропетровская – 438 (405);
Донецкая – 334 (408);
Житомирская – 134 (117);
Закарпатская – 105 (47);
Запорожская – 252 (354);
Ивано-Франковская – 72 (85);
Киевская – 303 (348);
Кировоградская – 63 (66);
Луганская – 58 (56);
Львовская – 344 (269);
Николаевская – 192 (214);
Одесская – 174 (201);
Полтавская – 188 (183);
Ровенская – 201 (236);
Сумская – 121 (191);
Тернопольская – 98 (122);
Харьковская – 371 (299);
Херсонская – 132 (154);
Хмельницкая – 171 (121);
Черкасская – 164 (139);
Черновицкая – 64 (77);
Черниговская – 89 (135).
Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
- 20 мая новым главой Минздрава стал главсанврач Виктор Ляшко. Он пообещал вакцинировать против коронавируса 5 млн украинцев за лето и рассказал о свое программе. По его словам, до августа в Украину из США могут приехать новые вакцины.
- В Европейском союзе договорились открыть границы для полностью вакцинированных туристов. В Украине планируют подготовить сертификаты о вакцинации к 1 июля.
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