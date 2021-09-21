В Украине более 5000 новых заболевших COVID-19, лидеры – Львовская и Харьковская области

За сутки 20 сентября в Украине выявили 5159 заболевших COVID-19 (днем ранее – 2265). Больше всего новых случаев коронавируса – во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и Киеве (399), сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 137 инфицированных коронавирусом (днем ранее – 44), выздоровели 2156 человек (565), были госпитализированы – 1086 (1255).

Было сделано 63 973 теста на COVID-19 (24 792): методом ПЦР – 30 563 (13 058), ИФА – 7718 (2011), экспресс-тестов – 25 692 (9723).

С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 2 355 805 заболевших COVID-19, выздоровели 2 233 573 пациента, умерли – 55 056.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 399 (днем ранее – 183)

Винницкая область – 77 (85);

Волынская – 134 (76);

Днепропетровская – 422 (148)

Донецкая – 346 (47)

Житомирская – 82 (150)

Закарпатская – 79 (6);

Запорожская – 202 (122)

Ивано-Франковская – 96 (59)

Киевская – 236 (34)

Кировоградская – 15 (6);

Луганская – 346 (29)

Львовская – 518 (165)

Николаевская – 61 (81);

Одесская – 419 (182)

Полтавская – 163 (11);

Ровенская – 207 (55)

Сумская – 139 (67);

Тернопольская – 86 (174)

Харьковская – 486 (218)

Херсонская – 72 (71);

Хмельницкая – 139 (18)

Черкасская – 162 (37)

Черновицкая – 212 (200)

Черниговская – 61 (41).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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