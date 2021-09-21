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В Украине более 5000 новых заболевших COVID-19, лидеры – Львовская и Харьковская области

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2021, 08:21
В Украине более 5000 новых заболевших COVID-19, лидеры – Львовская и Харьковская области - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За сутки 20 сентября в Украине выявили 5159 заболевших COVID-19 (днем ранее – 2265). Больше всего новых случаев коронавируса – во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и Киеве (399), сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 137 инфицированных коронавирусом (днем ранее – 44), выздоровели 2156 человек (565), были госпитализированы – 1086 (1255).

Было сделано 63 973 теста на COVID-19 (24 792): методом ПЦР – 30 563 (13 058), ИФА – 7718 (2011), экспресс-тестов – 25 692 (9723).

С начала эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 2 355 805 заболевших COVID-19, выздоровели 2 233 573 пациента, умерли – 55 056.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 399 (днем ранее – 183)
Винницкая область – 77 (85);
Волынская – 134 (76);
Днепропетровская – 422 (148)
Донецкая – 346 (47)
Житомирская – 82 (150)
Закарпатская – 79 (6);
Запорожская – 202 (122)
Ивано-Франковская – 96 (59)
Киевская – 236 (34)
Кировоградская – 15 (6);
Луганская – 346 (29)
Львовская – 518 (165)
Николаевская – 61 (81);
Одесская – 419 (182)
Полтавская – 163 (11);
Ровенская – 207 (55)
Сумская – 139 (67);
Тернопольская – 86 (174)
Харьковская – 486 (218)
Херсонская – 72 (71);
Хмельницкая – 139 (18)
Черкасская – 162 (37)
Черновицкая – 212 (200)
Черниговская – 61 (41).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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