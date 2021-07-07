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В Украине более 600 новых заболевших COVID-19. Больше всего – в Киеве и 4 областях

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2021, 08:25
В Украине более 600 новых заболевших COVID-19. Больше всего – в Киеве и 4 областях - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 6 июля, в Украине выявили 610 заболевших коронавирусом (днем ранее – 541), больше всего случаев COVID-19 – в Киеве (217 инфицированных). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Также в лидерах по заболеваемости коронавирусом – Киевская (49), Одесская (36), Львовская (32) и Донецкая (27) области.

За сутки в Украине умерли 33 больных COVID-19 (днем ранее – 20), выздоровели 1666 инфицированных (1086), были госпитализированы – 458 (266).

Было сделано 46 168 тестов на коронавирус (40 517). Методом ПЦР – 20 151 (20 240), ИФА – 8271 (9189), экспресс-тестов на антиген – 16 739 (12 095).

С начала эпидемии коронавируса в Украине выявили 2 238 974 заболевших COVID-19: умерли 52 537 пациентов, выздоровели – 2 174 353.

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Статистика заболеваемости коронавирус в Киеве и областях:

Киев – 217 выявленных больных COVID-19 в сутки (днем ранее – 197)
Винницкая область – 16 (13);
Волынская – 7 (3);
Днепропетровская – 19 (24)
Донецкая – 27 (22);
Житомирская – 13 (12);
Закарпатская – 9 (6);
Запорожская – 12 (11);
Ивано-Франковская – 3 (13)
Киевская – 49 (37)
Кировоградская – 10 (1);
Луганская – 10 (25);
Львовская – 32 (19)
Николаевская – 17 (9);
Одесская – 36 (52)
Полтавская – 22 (13);
Ровенская – 7 (4);
Сумская – 11 (17);
Тернопольская – 5 (8);
Харьковская – 20 (10);
Херсонская – 25 (8);
Хмельницкая – 10 (7);
Черкасская – 21 (16);
Черновицкая – 7 (6);
Черниговская – 5 (8).

Нет данных с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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