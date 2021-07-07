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У трети украинцев есть антитела к коронавирусу – Радуцкий

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2021, 06:45
У трети украинцев есть антитела к коронавирусу – Радуцкий - Фото
Михаил Радуцкий (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

У трети украинцев есть антитела к коронавирусу. О таких предварительных данных исследования Минздрава, Центра общественного здоровья, Мирового банка и Института социсследований имени Яременко сообщил в Facebook глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.

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По его словам, специалисты посещали украинские домохозяйства: социологи опрашивали людей, а медики проводили бесплатное исследование на антитела к COVID-19.

"Треть украинцев имеют антитела к коронавирусной болезни…На данное время в исследовании поучаствовали около 6000 человек. 33% из них имеют определенный иммунитет к коронавирусу", – написал Радуцкий.

При этом он не уточнил отдельно, является ли выборка исследованных репрезентативной – то есть, можно ли на ее основе делать выводы о всем населении Украины.

СПРАВКА. По данным ВОЗ, антитела появляются не у всех переболевших COVID-19. Медики Великобритании отмечали, что антитела у выздоровевших необязательно гарантируют иммунитет к коронавирусу. В исследовании Имперского колледжа Лондона говорилось, что уровень защитных антител у людей "довольно быстро" снижается после заражения коронавирусом. В Минздраве заявляли: вероятность заболеть COVID-19 остается даже в случае высокого уровня антител. 

Радуцкий добавил, что на следующем этапе исследования будет проводиться аналитическая работа. Специалисты будут проверять, как антитела появились у людей.

"Важно определить, значительна ли часть тех, кто переболел в легкой форме и даже не догадывался, что был инфицирован. Окончательные данные планируют опубликовать в конце августа", – сказал он.

По словам нардепа, эти данные важны для прогнозирования следующей волны эпидемии коронавируса. Важно определить, какой процент украинцев действительно переболел COVID-19, как часто люди с антителами заражаются повторно, в течение какого периода после болезни у человека вырабатываются антитела.

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Марк Сировой
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