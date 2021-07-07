У трети украинцев есть антитела к коронавирусу – Радуцкий
У трети украинцев есть антитела к коронавирусу. О таких предварительных данных исследования Минздрава, Центра общественного здоровья, Мирового банка и Института социсследований имени Яременко сообщил в Facebook глава медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.
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По его словам, специалисты посещали украинские домохозяйства: социологи опрашивали людей, а медики проводили бесплатное исследование на антитела к COVID-19.
"Треть украинцев имеют антитела к коронавирусной болезни…На данное время в исследовании поучаствовали около 6000 человек. 33% из них имеют определенный иммунитет к коронавирусу", – написал Радуцкий.
При этом он не уточнил отдельно, является ли выборка исследованных репрезентативной – то есть, можно ли на ее основе делать выводы о всем населении Украины.
Радуцкий добавил, что на следующем этапе исследования будет проводиться аналитическая работа. Специалисты будут проверять, как антитела появились у людей.
"Важно определить, значительна ли часть тех, кто переболел в легкой форме и даже не догадывался, что был инфицирован. Окончательные данные планируют опубликовать в конце августа", – сказал он.
По словам нардепа, эти данные важны для прогнозирования следующей волны эпидемии коронавируса. Важно определить, какой процент украинцев действительно переболел COVID-19, как часто люди с антителами заражаются повторно, в течение какого периода после болезни у человека вырабатываются антитела.
- По официальной статистике, в Украине на утро 6 июля выявили 2 238 364 заболевших коронавирусом, 2 172 687 из которых выздоровели. Также сообщалось, что первую дозу вакцины от COVID-19 получили 2 100 538 человек, две дозы – 898 076 человек.
- В СНБО призывают ускорить вакцинацию от коронавируса в Украине на фоне распространения штамма Дельта коронавируса.
- В июле в Украину должно прибыть 7,7 млн доз вакцины от коронавируса.
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