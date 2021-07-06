Коронавирус. В Украине более 500 новых заболевших, лидеры – Киев и Одесская область

За сутки 5 июля в Украине выявили 541 заболевшего коронавирусом (днем ранее – 244), больше всего случаев COVID-19 – в Киеве (197 инфицированных). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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В пятерку лидеров по заболеваемости коронавирусом также вошли Одесская (52 случая COVID-19), Киевская (37), Луганская (25) и Днепропетровская (24) область.

За сутки в Украине умерли 20 больных COVID-19 (днем ранее – 14), выздоровели 1086 пациентов (526), были госпитализированы 266 (460).

Было сделано 40 517 тестов на коронавирус (17 351). Методом ПЦР – 20 151 (9889), ИФА – 8271 (1712), экспресс-тестов на антиген – 12 095 (5750).

На утро 6 июля в Украине выявили 2 238 364 заболевших COVID-19: умерли 52 504 инфицированных, выздоровели – 2 172 687.

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Киев – 197 новых больных коронавирусом (днем ранее – 101)

Винницкая область – 13 (11);

Волынская – 3 (2)

Днепропетровская – 24 (7);

Донецкая – 22 (3);

Житомирская – 12 (17);

Закарпатская – 6 (1);

Запорожская – 11 (5);

Ивано-Франковская – 13 (4);

Киевская – 37 (15);

Кировоградская – 1 (1)

Луганская – 25 (2);

Львовская – 19 (6);

Николаевская – 9 (10);

Одесская – 52 (16);

Полтавская – 13 (7);

Ровенская – 4 (2)

Сумская – 17 (10);

Тернопольская – 8 (5);

Харьковская – 10 (7);

Херсонская – 8 (3);

Хмельницкая – 7 (2)

Черкасская – 16 (5);

Черновицкая – 6 (2)

Черниговская – 8 (0).

Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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Марк Сировой

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