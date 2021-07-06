Коронавирус. В Украине более 500 новых заболевших, лидеры – Киев и Одесская область
За сутки 5 июля в Украине выявили 541 заболевшего коронавирусом (днем ранее – 244), больше всего случаев COVID-19 – в Киеве (197 инфицированных). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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В пятерку лидеров по заболеваемости коронавирусом также вошли Одесская (52 случая COVID-19), Киевская (37), Луганская (25) и Днепропетровская (24) область.
За сутки в Украине умерли 20 больных COVID-19 (днем ранее – 14), выздоровели 1086 пациентов (526), были госпитализированы 266 (460).
Было сделано 40 517 тестов на коронавирус (17 351). Методом ПЦР – 20 151 (9889), ИФА – 8271 (1712), экспресс-тестов на антиген – 12 095 (5750).
На утро 6 июля в Украине выявили 2 238 364 заболевших COVID-19: умерли 52 504 инфицированных, выздоровели – 2 172 687.
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Киев – 197 новых больных коронавирусом (днем ранее – 101)
Винницкая область – 13 (11);
Волынская – 3 (2)
Днепропетровская – 24 (7);
Донецкая – 22 (3);
Житомирская – 12 (17);
Закарпатская – 6 (1);
Запорожская – 11 (5);
Ивано-Франковская – 13 (4);
Киевская – 37 (15);
Кировоградская – 1 (1)
Луганская – 25 (2);
Львовская – 19 (6);
Николаевская – 9 (10);
Одесская – 52 (16);
Полтавская – 13 (7);
Ровенская – 4 (2)
Сумская – 17 (10);
Тернопольская – 8 (5);
Харьковская – 10 (7);
Херсонская – 8 (3);
Хмельницкая – 7 (2)
Черкасская – 16 (5);
Черновицкая – 6 (2)
Черниговская – 8 (0).
Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
- Вчера в Украине зарегистрировали однодозную вакцину против коронавируса Janssen от компании Johnson and Johnson.
- С понедельника центр массовой вакцинации в МВЦ Киева работает ежедневно.
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- В СНБО призывают ускорить вакцинацию в связи с распространением в мире дельта-штамма коронавируса.
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