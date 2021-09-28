В Украине более 6500 новых заболевших COVID-19. Больше всего – в четырех областях и Киеве

За прошедшие сутки, 27 сентября, в Украине выявили 6552 заболевших COVID-19 (днем ранее – 3007). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500) областях и Киеве (461), передает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине умерли 143 больных коронавирусной инфекцией (днем ранее – 94). Выздоровели 2927 пациентов (952), были госпитализированы – 1288 (1478).

По всей стране сделали 65 812 тестов на COVID-19 (26 912): методом ПЦР – 31 051 (13 202), ИФА – 9067 (2688), экспресс-тестов – 25 694 (11 022).

На утро 28 сентября в Украине зафиксировали 2 401 956 заболевших коронавирусом. Умерли 55 863 пациента с COVID-19, выздоровели – 2 248 071.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 461 больной COVID-19 за сутки (днем ранее – 135);

Винницкая область – 93 (102);

Волынская – 208 (121);

Днепропетровская – 595 (371);

Донецкая – 528 (163);

Житомирская – 80 (166);

Закарпатская – 78 (15);

Запорожская – 500 (175);

Ивано-Франковская – 131 (61);

Киевская – 269 (60);

Кировоградская – 18 (6);

Луганская – 337 (67);

Львовская – 427 (241);

Николаевская – 106 (83);

Одесская – 431 (163);

Полтавская – 206 (34);

Ровенская – 218 (53);

Сумская – 182 (95);

Тернопольская – 134 (180);

Харьковская – 547 (233);

Херсонская – 82 (77);

Хмельницкая – 141 (56);

Черкасская – 269 (43);

Черновицкая – 415 (282);

Черниговская – 96 (25).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и Донбасса.

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Марк Сировой

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