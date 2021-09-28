В Украине более 6500 новых заболевших COVID-19. Больше всего – в четырех областях и Киеве
За прошедшие сутки, 27 сентября, в Украине выявили 6552 заболевших COVID-19 (днем ранее – 3007). Больше всего новых инфицированных коронавирусом – в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500) областях и Киеве (461), передает пресс-служба Минздрава.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Вчера в Украине умерли 143 больных коронавирусной инфекцией (днем ранее – 94). Выздоровели 2927 пациентов (952), были госпитализированы – 1288 (1478).
По всей стране сделали 65 812 тестов на COVID-19 (26 912): методом ПЦР – 31 051 (13 202), ИФА – 9067 (2688), экспресс-тестов – 25 694 (11 022).
На утро 28 сентября в Украине зафиксировали 2 401 956 заболевших коронавирусом. Умерли 55 863 пациента с COVID-19, выздоровели – 2 248 071.
Смотрите также: Байден получил третью дозу вакцины от COVID-19 в прямом эфире: видео
Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 461 больной COVID-19 за сутки (днем ранее – 135);
Винницкая область – 93 (102);
Волынская – 208 (121);
Днепропетровская – 595 (371);
Донецкая – 528 (163);
Житомирская – 80 (166);
Закарпатская – 78 (15);
Запорожская – 500 (175);
Ивано-Франковская – 131 (61);
Киевская – 269 (60);
Кировоградская – 18 (6);
Луганская – 337 (67);
Львовская – 427 (241);
Николаевская – 106 (83);
Одесская – 431 (163);
Полтавская – 206 (34);
Ровенская – 218 (53);
Сумская – 182 (95);
Тернопольская – 134 (180);
Харьковская – 547 (233);
Херсонская – 82 (77);
Хмельницкая – 141 (56);
Черкасская – 269 (43);
Черновицкая – 415 (282);
Черниговская – 96 (25).
Нет данных с временно оккупированного Крыма и Донбасса.
- С прошлой недели в Украине действует карантин желтой зоны. Преимуществами владеют вакцинированные, а также те, кто переболел COVID-19 или сделал недавно тест на коронавирус.
- В Минздраве говорят, что пик новой волны эпидемии в Украине может начаться раньше, чем ожидалось. Ученые прогнозируют по 18 000 новых заболевших ежедневно на пике волны.
- Вакцинация от коронавируса доступна в Украине всем желающим. Статистику иммунизации от COVID-19 cмотрите на интерактивном дашборде от LIGA.net.
Читайте также: Пандемия COVID-19. Продолжительность жизни не падала так сильно со Второй мировой – ученые
Комментарии