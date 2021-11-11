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В Украине будут производить боевых роботов: пять новых проектов

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2021, 22:01
В Украине будут производить боевых роботов: пять новых проектов - Фото
Фото: Укроборонпром

В Украине наладят производство боевых роботов – отобрано пять новых проектов. Об этом сообщает Укроборонпром.

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Инновационные проекты боевых роботов были представлены на конкурсе стартапов Sikorsky Challenge-2021. Пять идей-финалистов будут реализованы оборонной промышленностью.

Договор о сотрудничестве уже подписали входящий в Укроборонпром завод Меридиан, холдинг Sikorsky Challenge и команда разработчиков проекта "Мобильные боевые работы".

Мобильные боевые работы – это безэкипажные компактные наземные машины, которые предназначены для выполнения логистических, разведывательных и боевых задач, в частности огневой поддержки и разминирования.

Другие четыре проекта, реализацию которых планируют начать впоследствии, касаются противодействия вражеским беспилотникам, разминирования территорий с помощью дронов, сетевых технологий интеллектуального видеомониторинга воздушного пространства в видимом и инфракрасном диапазонах частот и высокоточного наведения средств поражения воздушных объектов, создания экономичного электродвигателя.

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Наталия Медведева
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Укробронпром армия вооружение боевые роботы
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