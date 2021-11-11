В Украине будут производить боевых роботов: пять новых проектов

В Украине наладят производство боевых роботов – отобрано пять новых проектов. Об этом сообщает Укроборонпром.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Инновационные проекты боевых роботов были представлены на конкурсе стартапов Sikorsky Challenge-2021. Пять идей-финалистов будут реализованы оборонной промышленностью.

Договор о сотрудничестве уже подписали входящий в Укроборонпром завод Меридиан, холдинг Sikorsky Challenge и команда разработчиков проекта "Мобильные боевые работы".

Мобильные боевые работы – это безэкипажные компактные наземные машины, которые предназначены для выполнения логистических, разведывательных и боевых задач, в частности огневой поддержки и разминирования.

Другие четыре проекта, реализацию которых планируют начать впоследствии, касаются противодействия вражеским беспилотникам, разминирования территорий с помощью дронов, сетевых технологий интеллектуального видеомониторинга воздушного пространства в видимом и инфракрасном диапазонах частот и высокоточного наведения средств поражения воздушных объектов, создания экономичного электродвигателя.

4 ноября Житомирский бронетанковый завод начал серийное изготовление корпусов для украинских бронированных машин БТР-4Е.

Читайте также: Деньги, танки, Ford Mustang. 15 топ-схем в Укроборонпроме. Главное из важного отчета

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.