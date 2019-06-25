В Украине объявили штормовое предупреждение: погода, карта

Погода (фото - pixabay.com)

По прогнозам Укргидрометцентра, в течение суток 25 июня в южной части - грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Синоптик Наталья Диденко уточнила, что 25 июня в большинстве областей ожидается + 27, + 32 градуса, в Карпатах + 20, + 25 градусов.

"Большинство территории Украины будет принадлежать зоне влияния антициклона - будет сухо и солнечно. В четверг, 27-го июня, еще будет жарко. А в пятницу, субботу, воскресенье - 28, 29, 30 июня - в Украине ворвется настоящая прохлада", - добавила Диденко.

По предварительным прогнозам, температура воздуха упадет сначала до + 20, + 27 градусов, а затем до + 18, + 23 градусов.

25 июня сообщалось, что в северных и центральных областях осадков не ожидается, температура днем от +26 до +32 градусов. На востоке страны синоптики прогнозируют до +33 градусов.