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16.07.2019, 10:33

В Украине объявлено штормовое предупреждение: град и шквалы

В Украине объявлено штормовое предупреждение: град и шквалы - Фото
Фото: pixabay.com

Сегодня, 16 июля, ожидаются грозы

По данным Укргидрометцентра, 16 июля в большинстве областей - грозы, в Приазовье и восточных областях местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что сегодня в Украине будет преобладать влажная погода, в конце недели дожди прекратятся.

"Холоднее всего будет на востоке  + 18 ,+ 22 градуса. В большинстве областей Украины предусматривается + 20, + 25 градусов", - отметила синоптик Наталья Диденко.

В Киеве остается вероятность небольших осадков. В течение дня в столице ожидается + 21, + 23 градуса.

Средняя температура июня в столице составила +23,6 градусов, что на 5,4 градусов выше климатической нормы.  На выходных, 20-21 июля, ​​потеплеет до + 25 + 29 градусов, на юге до +30 градусов.

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Теги: погода, штормовое предупреждение, гроза, град
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