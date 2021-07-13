В Украине под 500 новых заболевших COVID-19. Больше всего – в Киеве и четырех областях

Вчера, 12 июля, в Украине выявили 481 нового заболевшего коронавирусом (днем ранее – 174), больше всего новых пациентов с COVID-19 – в Киеве (142), Донецкой (53), Одесской (49), Луганской (28) и Харьковской (23) областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки по всей Украине умерли 36 больных COVID-19 (днем ранее – семь), выздоровели – 750 (236), были госпитализированы – 249 (266).

Было сделано 41 120 тестов на коронавирус (16 685): методом ПЦР – 20 909 (9606), ИФА – 9783 (1714), экспресс-тестов – 10 428 (5365).

С начала эпидемии коронавируса в Украине выявили 2 241 698 заболевших COVID-19: умерли 52 640 инфицированных, выздоровели – 2 178 279.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 142 выявленных больных COVID-19 в сутки (днем ранее – 63)

Винницкая область – 6 (7)

Волынская – 3 (1);

Днепропетровская – 15 (24)

Донецкая – 53 (1);

Житомирская – 3 (5);

Закарпатская – 10 (0);

Запорожская – 9 (3);

Ивано-Франковская – 2 (0);

Киевская – 20 (13);

Кировоградская – 3 (2)

Луганская – 28 (1);

Львовская – 14 (4);

Николаевская – 9 (7);

Одесская – 49 (10);

Полтавская – 20 (1);

Ровенская – 12 (1);

Сумская – 8 (5);

Тернопольская – 1 (6)

Харьковская – 23 (9);

Херсонская – 13 (4);

Хмельницкая – 6 (2)

Черкасская – 18 (3);

Черновицкая – 6 (2)

Черниговская – 8 (0).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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