UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Украине под 500 новых заболевших COVID-19. Больше всего – в Киеве и четырех областях

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2021, 08:16
В Украине под 500 новых заболевших COVID-19. Больше всего – в Киеве и четырех областях - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 12 июля, в Украине выявили 481 нового заболевшего коронавирусом (днем ранее – 174), больше всего новых пациентов с COVID-19 – в Киеве (142), Донецкой (53), Одесской (49), Луганской (28) и Харьковской (23) областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За сутки по всей Украине умерли 36 больных COVID-19 (днем ранее – семь), выздоровели – 750 (236), были госпитализированы – 249 (266).

Было сделано 41 120 тестов на коронавирус (16 685): методом ПЦР – 20 909 (9606), ИФА – 9783 (1714), экспресс-тестов – 10 428 (5365).

С начала эпидемии коронавируса в Украине выявили 2 241 698 заболевших COVID-19: умерли 52 640 инфицированных, выздоровели – 2 178 279.

Читайте также: Привиться вакциной Pfizer-BioNTech теперь может любой желающий в Украине – Минздрав

Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 142 выявленных больных COVID-19 в сутки (днем ранее – 63)
Винницкая область – 6 (7)
Волынская – 3 (1);
Днепропетровская – 15 (24)
Донецкая – 53 (1);
Житомирская – 3 (5);
Закарпатская – 10 (0);
Запорожская – 9 (3);
Ивано-Франковская – 2 (0);
Киевская – 20 (13);
Кировоградская – 3 (2)
Луганская – 28 (1);
Львовская – 14 (4);
Николаевская – 9 (7);
Одесская – 49 (10);
Полтавская – 20 (1);
Ровенская – 12 (1);
Сумская – 8 (5);
Тернопольская – 1 (6)
Харьковская – 23 (9);
Херсонская – 13 (4);
Хмельницкая – 6 (2)
Черкасская – 18 (3);
Черновицкая – 6 (2)
Черниговская – 8 (0).

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

Читайте также: Близко к Украине. Турки показали отчет об эффективности вакцины CoronaVac

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Украина киев коронавирус COVID-19 области
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 