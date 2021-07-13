В Украине под 500 новых заболевших COVID-19. Больше всего – в Киеве и четырех областях
Вчера, 12 июля, в Украине выявили 481 нового заболевшего коронавирусом (днем ранее – 174), больше всего новых пациентов с COVID-19 – в Киеве (142), Донецкой (53), Одесской (49), Луганской (28) и Харьковской (23) областях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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За сутки по всей Украине умерли 36 больных COVID-19 (днем ранее – семь), выздоровели – 750 (236), были госпитализированы – 249 (266).
Было сделано 41 120 тестов на коронавирус (16 685): методом ПЦР – 20 909 (9606), ИФА – 9783 (1714), экспресс-тестов – 10 428 (5365).
С начала эпидемии коронавируса в Украине выявили 2 241 698 заболевших COVID-19: умерли 52 640 инфицированных, выздоровели – 2 178 279.
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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 142 выявленных больных COVID-19 в сутки (днем ранее – 63)
Винницкая область – 6 (7)
Волынская – 3 (1);
Днепропетровская – 15 (24)
Донецкая – 53 (1);
Житомирская – 3 (5);
Закарпатская – 10 (0);
Запорожская – 9 (3);
Ивано-Франковская – 2 (0);
Киевская – 20 (13);
Кировоградская – 3 (2)
Луганская – 28 (1);
Львовская – 14 (4);
Николаевская – 9 (7);
Одесская – 49 (10);
Полтавская – 20 (1);
Ровенская – 12 (1);
Сумская – 8 (5);
Тернопольская – 1 (6)
Харьковская – 23 (9);
Херсонская – 13 (4);
Хмельницкая – 6 (2)
Черкасская – 18 (3);
Черновицкая – 6 (2)
Черниговская – 8 (0).
Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.
- Вчера в Украину прибыла новая партия вакцины от коронавируса CoronaVac на 500 000 доз. Полностью привитые ей могут получить международное свидетельство. Вакцинированных двумя дозами CoronaVac пускают в 10 стран Европы.
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