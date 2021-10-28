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В Украине провели предварительные испытания РЛС для ракетного комплекса "Нептун"

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2021, 13:46
В Украине провели предварительные испытания РЛС для ракетного комплекса
Фото: Укроборонпром

В Украине прошли предварительные испытания радиолокационного комплекса "Минерал-У" для берегового ракетного комплекса "Нептун". Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

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Мобильный многофункциональный радиолокационный комплекс выявляет корабли по пассивному каналу (прием собственного излучения целей) на расстоянии 500-600 км, доразведка проводится по активному каналу (прием отраженного от цели сигнала).

Специалисты во время испытаний проверяли дальность выявления целей, работу в широком спектре частотных диапазонов, мобильность комплекса и другие параметры.

Комплекс был признан соответствующим заявленным характеристикам. На очереди – государственные испытания "Минерала-У".

Комплекс разработал научно-исследовательский институт радиолокационных систем "Квант-Радиолокация".

Впервые его продемонстрировали на параде к 30-летию независимости, а также на выставке "Цифровое будущее армии" ко Дню защитников и защитниц Украины.

В Украине провели предварительные испытания РЛС для ракетного комплекса "Нептун"

В Украине провели предварительные испытания РЛС для ракетного комплекса "Нептун"

  • В июне 2021 года новые ракетные комплексы "Нептун" переделали под шасси от чешской компании Tatra вместо КрАЗ – машины будут более компактными. Первые образцы украинского противокорабельного комплекса в марте были переданы Военно-морским силам ВСУ.
  • 27 октября 2021 года в Одесской области прошли испытания модернизированной ракетной системы залпового огня "Ольха-М", которая отличается новыми ракетами с большей дальностью полета. Ракеты поразили наземные цели на расстоянии более 100 км.

Читайте также: Под Одессой испытали крылатые ракеты Нептун. Теперь заряженные – фото и видео

Виктория Найдёнова
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ВСУ война укроборонпром нептун рлс минерал-у
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