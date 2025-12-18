Погиб экипаж вертолета Ми-24: открыт сбор помощи

Бригада, экипаж которой погиб, открыла сбор на помощь четырем семьям

Вертолет Ми-24 (Фото: facebook.com/12o.br.AA)

В Украине погиб экипаж вертолета Ми-24. Об этом сообщила 12 отдельная бригада армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко.

Об инциденте бригада сообщила 18 декабря – произошло это во время выполнения боевого задания 17 декабря. Направление, на котором погибли военные, не указано.

Бригада открыла сбор для помощи четырем семьям погибших.

"Это невосполнимая потеря для авиации, для страны, для семей, ожидавших своих близких дома", – отметили военные.

Справка. Ми-24 – ударно-транспортный вертолет. Неофициальное название – "Крокодил", а по классификации НАТО – Hind ("Лань"). Есть модернизированные версии Ми-24П и Ми-24ПУ1, где заменен двигатель и улучшена система вооружения. По состоянию на 2024 год насчитывалось 45 вертолетов в Украине.