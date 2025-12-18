Загинув екіпаж вертольота Мі-24: відкрито збір допомоги

Бригада, екіпаж якої загинув, відкрила збір на допомогу чотирьом родинам

Гелікоптер Мі-24 (Фото: facebook.com/12o.br.AA)

В Україні загинув екіпаж гелікоптера Мі-24. Про це повідомила 12 окрема бригада армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка.

Про інцидент бригада повідомила 18 грудня – сталося це під час виконання бойового завдання 17 грудня. Напрямок, на якому загинули військові, не вказаний.

Бригада відкрила збір для допомоги чотирьом родинам загиблих.

"Це непоправна втрата для авіації, для країни, для родин, які чекали своїх близьких удома", – зазначили військові.

Довідка. Мі-24 - ударно-транспортний вертоліт. Неофіційна назва – "Крокодил", а за класифікацією НАТО – Hind ("Лань"). Є модернізовані версії Мі-24П і Мі-24ПУ1, де замінено двигун і покращено систему озброєння. Станом на 2024 рік налічувалося 45 гелікоптерів в Україні.