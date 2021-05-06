В Украине уравняли права матери и отца на получение отпуска по уходу за ребенком

Президент Владимир Зеленский подписал закон, обеспечивающий равные возможности матери и отца по уходу за ребенком, который Верховная Рада приняла 15 апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Документ призван обеспечить равные возможности для мужчины и женщины в вопросе совмещения работы с семейными обязанностями – устраняются ограничения прав отца на отпуск по уходу за ребенком.

Ранее такой отпуск отцу, бабушке, дедушке или другим родственникам, фактически ухаживающим за ребенком, предоставлялся на основании справки с места работы или учебы матери о том, что она вышла на работу до окончания срока ее декрета.

Таким образом только мать могла делегировать право на декрет другим членам семьи.

Также в случаях, если мать ребенка – самозанятое лицо или ФЛП, отец не мог воспользоваться отпуском по уходу за ребенком.

Теперь законом определен отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого родителя.

Кроме того, закон, который подписал Зеленский, вводит новый вид отпуска – одноразовый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, который оплачивается за счет работодателя.

Такой отпуск будет предоставляться кому-то одному: мужчине, жена которого родила ребенка; отцу ребенка, если он не женат с матерью ребенка, но проживает совместно; бабушке, деду или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ним.

Также установлено право работников обоего пола, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск.

12 марта Зеленский подписал закон об уголовной ответственности сексуальное домогательство к ребенку, распространение детской порнографии, а также о введении механизма защиты детей, ставших жертвами насилия.

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Наталия Медведева

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