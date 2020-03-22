В Украине восемь человек выздоровели от коронавируса: последние данные Минздрава

В Украине восемь человек выздоровели от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-слуба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.
На утро 22 марта в Украине зафиксировано 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, три из них летальные, восемь человек выздоровело:
- Днепропетровская область - 2;
- Донецкая область - 1;
- Житомирская область - 2 (1 летальный);
- Ивано-Франковская область - 2 (1 летальный);
- Киев - 9;
- Киевская область - 4;
- Львовская область - 1;
- Черновицкая область - 25 (1 летальный, 8 выздоровели).
Ранее сообщалось об одном выздоровевшем в Черновицкой области.
Всего в ЦОЗ пришло 531 подозрение на коронавирус, из них 47 подтверждено, в 441 случае результат негативный, 43 образца исследуются. Вместе с тестами контактных лиц, на данный момент исследовано более 790 образцов.
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