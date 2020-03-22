В Украине восемь человек выздоровели от коронавируса: последние данные Минздрава

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В Украине восемь человек выздоровели от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает пресс-слуба Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

На утро 22 марта в Украине зафиксировано 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, три из них летальные, восемь человек выздоровело:

- Днепропетровская область - 2;

- Донецкая область - 1;

- Житомирская область - 2 (1 летальный);

- Ивано-Франковская область - 2 (1 летальный);

- Киев - 9;

- Киевская область - 4;

- Львовская область - 1;

- Черновицкая область - 25 (1 летальный, 8 выздоровели).

Ранее сообщалось об одном выздоровевшем в Черновицкой области.

Всего в ЦОЗ пришло 531 подозрение на коронавирус, из них 47 подтверждено, в 441 случае результат негативный, 43 образца исследуются. Вместе с тестами контактных лиц, на данный момент исследовано более 790 образцов.

17 марта Кабмин усилил меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений

19 марта в Житомире был зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Сегодня стало известно, что к борьбе с коронавирусом привлекут студентов-медиков старших курсов.

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