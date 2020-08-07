UA

В Украине все чаще жалуются на домашнее насилие. В МВД объяснили причины

07.08.2020, 14:51
В Украине все чаще жалуются на домашнее насилие. В МВД объяснили причины - Фото
Рейд Нацполиции по соблюдению карантина (Фото: пресс-служба НПУ)

Украинцы стали чаще заявлять о домашнем насилии как из-за карантина, так и из-за лучшей проинформированности населения о проблеме, считают в МВД

В 2020 году стало на 40% больше вызовов на почве домашнего насилия по сравнению с прошлым годом. Об этом заявила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, передает Укринформ

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное 

По ее словам, за шесть месяцев этого года в Нацполицию поступило более 100 000 вызовов из-за бытового насилия.

Она считает, что проблема бытового насилия стала более актуальной во время карантина, поскольку многие люди длительное время пребывали в изоляции. Также рост числа обращений мог быть вызван тем, что общество стало более проинформированным и стало ответственнее относится к данной проблеме. 

"Мы понимаем, что чем больше мы будем проводить информационных кампаний, тем больше количество обращений в полицию будет. Это логично, поскольку люди становятся более информированными о проблеме домашнего насилия", - отметила Павличенко.

  • В апреле МВД рассказали об алгоритме действий правоохранителей в случае, если полицейские получают сообщение о домашнем насилии. 
  • Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже заявлял о том, что из-за карантина в мире выросло количество случаев домашнего насилия. 

Читайте также: Раде предлагают увеличить штрафы за домашнее насилие - 17000 гривен вместо 170 грн

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Украина мвд домашнее насилие карантин Катерина Павличенко

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Можно ли меньше вредить здоровью, не бросив курить?

Можно ли меньше вредить здоровью, не бросив курить?
 