В Украине все чаще жалуются на домашнее насилие. В МВД объяснили причины

Украинцы стали чаще заявлять о домашнем насилии как из-за карантина, так и из-за лучшей проинформированности населения о проблеме, считают в МВД

В 2020 году стало на 40% больше вызовов на почве домашнего насилия по сравнению с прошлым годом. Об этом заявила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко, передает Укринформ.

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По ее словам, за шесть месяцев этого года в Нацполицию поступило более 100 000 вызовов из-за бытового насилия.

Она считает, что проблема бытового насилия стала более актуальной во время карантина, поскольку многие люди длительное время пребывали в изоляции. Также рост числа обращений мог быть вызван тем, что общество стало более проинформированным и стало ответственнее относится к данной проблеме.

"Мы понимаем, что чем больше мы будем проводить информационных кампаний, тем больше количество обращений в полицию будет. Это логично, поскольку люди становятся более информированными о проблеме домашнего насилия", - отметила Павличенко.

В апреле МВД рассказали об алгоритме действий правоохранителей в случае, если полицейские получают сообщение о домашнем насилии.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже заявлял о том, что из-за карантина в мире выросло количество случаев домашнего насилия.

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Станислав Стороженко

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