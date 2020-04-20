Как действуют полицейские, если произошло домашнее насилие - объяснили в МВД

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В Министерстве внутренних дел рассказали об алгоритме действий правоохранителей в случае, если полицейские получают сообщение о домашнем насилии. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Если на линию 102 поступает сообщение о домашнем насилии, то диспетчер может попросить коротко описать ситуацию, узнать имя и фамилию, адрес, есть ли дети или оружие, нужна ли медицинская помощь.

Полицейские на месте происшествия останавливают насилие, проводят разъяснительную беседу с обидчиком, консультируют пострадавшее лицо о его правах, принимают заявление от пострадавшего, составляют админматериал на обидчика.

Если есть такая необходимость, то полицейские могут вызвать скорую помощь, предоставить первую домедицинскую помощь, заставить обидчика покинуть место проживания пострадавшего лица, пригласить обидчика в полицейский участок, вызвать следственно-оперативную группу.

В МВД напоминают, что "проявление терпимости к домашнему насилию - это худшее, что вы можете для себя сделать".

14 ноября 2019 года в Киеве вынесли первый приговор за домашнее насилие.

6 апреля в ООН заявили об "ужасающей вспышке" домашнего насилия.