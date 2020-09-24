В Украине второй ребенок умер от коронавируса

По данным Минздрава, за последние сутки в Украине зафиксировали 52 летальных случаев

С начала эпидемии в Украине умер второй ребенок от инфицирования COVID-19. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, за последние сутки в Украине умерли 52 человека, среди которых один ребенок. "Это – второй смертельный случай ребенка за все время пандемии", - подчеркнул Степанов.

Он уточнил, что за этот период выздоровели 1 788 пациентов. "Это приятный рекорд. За все время пандемии такого количества выздоровевших еще не было", - сказал Степанов.

Всего за минувшие сутки заболели 3 372 человека, из них 242 ребенка и 172 медработника, госпитализированы 685 человек.

17 сентября в стране был зафиксирован рекорд по суточному числу заболевших COVID-19 — 3584 украинца.

24 cентября сообщалось, что за минувшие сутки больше всего коронавирусом заболели жители Днепропетровской (298), Харьковской (285), Тернопольской (265) областей и Киева (330).

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Арина Толина

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