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В Украине за сутки выявили 450 заболевших COVID-19. В лидерах – Киев, центр и юг страны

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2021, 08:20
В Украине за сутки выявили 450 заболевших COVID-19. В лидерах – Киев, центр и юг страны - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

За сутки 26 июня в Украине выявили 450 заболевших коронавирусом (днем ранее – 756 случаев COVID-19). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Больше всего новых случаев коронавируса – в Киеве (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях.

В Украине за сутки умерли 17 больных COVID-19 (днем ранее – 35), 1097 пациентов выздоровели (1835), были госпитализированы 529 человек (сутками ранее – 526).

За 26 июня сделано 25 828 тестов на коронавирус (45 863). Методом ПЦР – 13 926 (21 715), ИФА – 2966 (8880), экспресс-тестов на антиген – 8936 (15 340).

Всего на утро 27 мая в Украине зафиксировали 2 233 996 заболевших COVID-19: 2 163 069 человек выздоровели, 52 286 умерли.

Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях:

Киев – 135 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 205);
Винницкая область – 9 (15);
Волынская – 9 (17);
Днепропетровская – 46 (24);
Донецкая – 3 (23);
Житомирская – 19 (19);
Закарпатская – 3 (2);
Запорожская – 20 (32);
Ивано-Франковская – 5 (8);
Киевская – 37 (54);
Кировоградская – 4 (7);
Луганская – 5 (6);
Львовская – 9 (33);
Николаевская – 22 (26);
Одесская – 39 (32);
Полтавская – 5 (31);
Ровенская – 9 (26);
Сумская – 15 (40);
Тернопольская –7 (12);
Харьковская – 17 (44);
Херсонская – 15 (25);
Хмельницкая – 2 (22);
Черкасская – 8 (29);
Черновицкая – 3 (16);
Черниговская – 4 (8).

Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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Дарья Мостовая
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Украина киев статистика коронавирус COVID-19 области
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