В Украине за сутки выявили 450 заболевших COVID-19. В лидерах – Киев, центр и юг страны

За сутки 26 июня в Украине выявили 450 заболевших коронавирусом (днем ранее – 756 случаев COVID-19). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Больше всего новых случаев коронавируса – в Киеве (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях.

В Украине за сутки умерли 17 больных COVID-19 (днем ранее – 35), 1097 пациентов выздоровели (1835), были госпитализированы 529 человек (сутками ранее – 526).

За 26 июня сделано 25 828 тестов на коронавирус (45 863). Методом ПЦР – 13 926 (21 715), ИФА – 2966 (8880), экспресс-тестов на антиген – 8936 (15 340).

Всего на утро 27 мая в Украине зафиксировали 2 233 996 заболевших COVID-19: 2 163 069 человек выздоровели, 52 286 умерли.

Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях:

Киев – 135 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 205);

Винницкая область – 9 (15);

Волынская – 9 (17);

Днепропетровская – 46 (24);

Донецкая – 3 (23);

Житомирская – 19 (19);

Закарпатская – 3 (2);

Запорожская – 20 (32);

Ивано-Франковская – 5 (8);

Киевская – 37 (54);

Кировоградская – 4 (7);

Луганская – 5 (6);

Львовская – 9 (33);

Николаевская – 22 (26);

Одесская – 39 (32);

Полтавская – 5 (31);

Ровенская – 9 (26);

Сумская – 15 (40);

Тернопольская –7 (12);

Харьковская – 17 (44);

Херсонская – 15 (25);

Хмельницкая – 2 (22);

Черкасская – 8 (29);

Черновицкая – 3 (16);

Черниговская – 4 (8).

Нет данных с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

25 июня в Минздраве заявили, что в Украине из-за дельта-штамма коронавируса могут начать вакцинировать несовершеннолетних.

В тот же день Кабмин изменил правила въезда в Украину для людей из четырех стран: им будут делать тесты на COVID-19 прямо на границе.

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Дарья Мостовая

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