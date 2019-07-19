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19.07.2019, 08:36

В Украину идет жара: какой будет погода – карта

В Украину идет жара: какой будет погода – карта - Фото
Погода (фото - depositphotos.com)

По прогнозам Укргидрометцентра, с южных широт идет в Украину идет существенное повышение температуры воздуха до +33 градусов

Сегодня, 19 июля, в большинстве областей Украины ожидается до + 24, + 28 градусов, на юге + 26, + 30 градусов, в западной части местами + 23, + 25 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Дожди, местами с грозами, наиболее вероятны в западных и северных областях. Юг, восток, центр построят в сухой солнечной погоде", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве есть вероятность дождя с грозой, днем ​​до + 24, + 26 градусов. "В течение субботы-воскресенья столбики термометров еще подскочат, в столице нагреет воздух до + 26, + 29 градусов", - добавила синоптик.

Она уточнила, что с южных широт идет в Украину идет существенное повышение температуры воздуха.

"Практически всю Европу в воскресенье накроет жара и даже сильная, до +40 градусов, жара 21 июля в южной части Украины, на востоке и местами в центре также будет жарко, + 28, + 33 градуса, а на остальной территории + 25, + 30 градусов", - подчеркнула Диденко.

Средняя температура июня в столице составила +23,6 градусов, что на 5,4 градусов выше климатической нормы.

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Теги: Наталья Диденко, погода, дождь, карта, жара
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