В Украину из Китая привезли ПЦР-тесты, очки, маски и медоборудование: фото

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В аэропорт Борисполь прибыл самолет, который доставил из Китая в Украину медицинский груз для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Офис президента.

Отмечается, что самолет привез еще 100 000 высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 000 очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Сообщается, что после прохождения всех санитарных и таможенных процедур груз направят в больницы и лаборатории во все регионы страны. Средства защиты также передадут военным и пограничникам. Кроме того, медицинские маски поступят в аптеки.

23 марта в Украину из Китая прибыла первая партия тестов для выявления коронавирусной инфекции COVID-19.

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