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В ВСУ разоблачили военных, которые продавали запчасти к боевым вертолетам - СБУ

10.08.2020, 17:28
В ВСУ разоблачили военных, которые продавали запчасти к боевым вертолетам - СБУ - Фото
Фото: СБУ

К сделке причастны экс-руководитель одного из оборонных предприятий, а также бывший и действующий военные, сообщили в СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала преступную группу, которая якобы пыталась продать запчасти боевых вертолетов иностранцам, сообщает пресс-служба СБУ.

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К краже причастны бывший руководитель одного из оборонных предприятий, а также бывший и действующий военнослужащие. Они пытались наладить схему сбыта имущества, похищенного со складов украинских воинских частей, отметили в СБУ.

В ведомстве отметили, что четырех мужчин задержали во время обысков в Житомире и Виннице. При обысках у них нашли авиационные комплектующие и запчасти к бронетехнике. Группу задержали во время попытки продажи запчастей.

Планируется сообщение о подозрении всем участникам группы.

Наталия Софиенко
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