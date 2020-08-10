В ВСУ разоблачили военных, которые продавали запчасти к боевым вертолетам - СБУ

К сделке причастны экс-руководитель одного из оборонных предприятий, а также бывший и действующий военные, сообщили в СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала преступную группу, которая якобы пыталась продать запчасти боевых вертолетов иностранцам, сообщает пресс-служба СБУ.

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К краже причастны бывший руководитель одного из оборонных предприятий, а также бывший и действующий военнослужащие. Они пытались наладить схему сбыта имущества, похищенного со складов украинских воинских частей, отметили в СБУ.

В ведомстве отметили, что четырех мужчин задержали во время обысков в Житомире и Виннице. При обысках у них нашли авиационные комплектующие и запчасти к бронетехнике. Группу задержали во время попытки продажи запчастей.

Планируется сообщение о подозрении всем участникам группы.

31 июля СБУ задержала в Киеве организатора группировки, которая по данным следствия, занималась нелегальным сбытом военных средств поражения.

7 августа Служба безопасности Украины задержала в Харькове 50-летнего мужчину, который подозревается в незаконной торговле боеприпасами

Наталия Софиенко

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