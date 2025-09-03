Виновницу ДТП Зайцеву перевели в другую колонию, она не разрешает сообщать о себе что-либо
Виновницу смертельной аварии в Харькове, которая случилась в 2017 году, Елену Зайцеву перевели в другую колонию. Об этом LIGA.net сообщили в Министерстве юстиции в ответ на информационный запрос.
Зайцева ранее отбывала наказание в государственном учреждении "Покровский исправительный центр 79" Днепропетровской области, который расположен около 30 км от Никополя и около 50 км от Запорожской атомной электростанции.
Однако сейчас женщина переведена в Конотопскую исправительную колонию №130, что в Сумской области. Причины и дата перевода указаны не были, как и другие данные о том, планирует ли Зайцева просить об условно-досрочном освобождении (УДО), какая у нее характеристика и выплатила ли она компенсацию семьям погибших и пострадавших.
В колонии в ответ на запрос сообщили, что сама Зайцева просила не разглашать информацию о ней.
"Зайцева Алена обратилась к начальнику учреждения с заявлением, где отбывает наказание, в котором выступает против о предоставлении информации о ней посторонним лицам", – говорится в сообщении.
Также в колонии сообщили, что Зайцева и другие осужденные имеют доступ к Интернету через специализированный сервер, на котором заблокирован доступ к социальным сетям и сайтам, пропагандирующим насилие, жестокость и содержащим эротический контент.
"Таким образом осужденные не имеют возможности вести социальные сети", – отметили в документе.
- Елена Зайцева совершила ДТП 18 октября 2017 года в центре Харькова на улице Сумской в которой погибли шестеро пешеходов, а еще пятеро были травмированы. Она врезалась в другое авто, которое выбросило на тротуар с людьми. Экспертиза показала, что правила нарушили оба водителя – и Зайцева, и Дронов.
- 26 февраля 2019 года суд в Харькове осудил Зайцеву и Дронова до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять автомобилем на три года. По состоянию на сентябрь 2025 года им осталось находиться за решеткой четыре года.
- В последнем слове на суде Зайцева заявила, что "искренне раскаивается и больше никогда не сядет за руль". Ее адвокаты просили суд принять раскаяние как смягчающее обстоятельство.
- 3 апреля 2020 года Верховный суд оставил в силе приговор Зайцевой и Дронову несмотря на кассационные жалобы их адвокатов.
Комментарии (0)