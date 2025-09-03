Виновницу ДТП Зайцеву перевели в другую колонию, она не разрешает сообщать о себе что-либо

Елена Зайцева (Фото: Укринформ)

Виновницу смертельной аварии в Харькове, которая случилась в 2017 году, Елену Зайцеву перевели в другую колонию. Об этом LIGA.net сообщили в Министерстве юстиции в ответ на информационный запрос.

Зайцева ранее отбывала наказание в государственном учреждении "Покровский исправительный центр 79" Днепропетровской области, который расположен около 30 км от Никополя и около 50 км от Запорожской атомной электростанции.

Покровская колония, скриншот

Однако сейчас женщина переведена в Конотопскую исправительную колонию №130, что в Сумской области. Причины и дата перевода указаны не были, как и другие данные о том, планирует ли Зайцева просить об условно-досрочном освобождении (УДО), какая у нее характеристика и выплатила ли она компенсацию семьям погибших и пострадавших.

Конотопская колония, скриншот

В колонии в ответ на запрос сообщили, что сама Зайцева просила не разглашать информацию о ней.

"Зайцева Алена обратилась к начальнику учреждения с заявлением, где отбывает наказание, в котором выступает против о предоставлении информации о ней посторонним лицам", – говорится в сообщении.

Также в колонии сообщили, что Зайцева и другие осужденные имеют доступ к Интернету через специализированный сервер, на котором заблокирован доступ к социальным сетям и сайтам, пропагандирующим насилие, жестокость и содержащим эротический контент.

"Таким образом осужденные не имеют возможности вести социальные сети", – отметили в документе.