Винуватицю ДТП Зайцеву перевели в іншу колонію, вона не дозволяє повідомляти про себе будь-що

Олена Зайцева (Фото: Укрінформ)

Винуватицю смертельної аварії у Харкові, яка трапилася у 2017 році, Олену Зайцеву перевели в іншу колонію. Про це LIGA.net повідомили в Міністерстві юстиції у відповідь на інформаційний запит.

Зайцева раніше відбувала покарання у державній установі "Покровський виправний центр 79" Дніпропетровської області, який розташований близько 30 км від Нікополя та близько 50 км від Запорізької атомної електростанції.

Покровська колонія, скриншот

Проте зараз жінка переведена в Конотопську виправну колонію №130, що в Сумській області. Причини та дата переведення вказані не були, як і інші дані стосовно того, чи планує Зайцева просити про умовно-дострокове звільнення (УДЗ), яка в неї характеристика та чи виплатила вона компенсацію сім'ям загиблих та постраждалих.

Конотопська колонія, скриншот

У колонії у відповідь на запит повідомили, що сама Зайцева просила не розголошувати інформацію про неї.

"Зайцева Олена звернулася до начальника установи з заявою, де відбуває покарання, в якій заперечує про надання інформації про неї стороннім особам", – йдеться в повідомленні.

Також в колонії повідомили, що засуджені мають доступ до Інтернету через спеціалізований сервер, на якому заблоковано доступ до соціальних мереж та сайтів, що пропагують насильство, жорстокість та містять еротичний контент.

"Таким чином засуджені не мають змоги вести соціальні мережі", – зазначили в документі.