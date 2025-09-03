Винуватицю ДТП Зайцеву перевели в іншу колонію, вона не дозволяє повідомляти про себе будь-що
Винуватицю смертельної аварії у Харкові, яка трапилася у 2017 році, Олену Зайцеву перевели в іншу колонію. Про це LIGA.net повідомили в Міністерстві юстиції у відповідь на інформаційний запит.
Зайцева раніше відбувала покарання у державній установі "Покровський виправний центр 79" Дніпропетровської області, який розташований близько 30 км від Нікополя та близько 50 км від Запорізької атомної електростанції.
Проте зараз жінка переведена в Конотопську виправну колонію №130, що в Сумській області. Причини та дата переведення вказані не були, як і інші дані стосовно того, чи планує Зайцева просити про умовно-дострокове звільнення (УДЗ), яка в неї характеристика та чи виплатила вона компенсацію сім'ям загиблих та постраждалих.
У колонії у відповідь на запит повідомили, що сама Зайцева просила не розголошувати інформацію про неї.
"Зайцева Олена звернулася до начальника установи з заявою, де відбуває покарання, в якій заперечує про надання інформації про неї стороннім особам", – йдеться в повідомленні.
Також в колонії повідомили, що засуджені мають доступ до Інтернету через спеціалізований сервер, на якому заблоковано доступ до соціальних мереж та сайтів, що пропагують насильство, жорстокість та містять еротичний контент.
"Таким чином засуджені не мають змоги вести соціальні мережі", – зазначили в документі.
- Олена Зайцева скоїла ДТП 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова на вулиці Сумській в якій загинули шестеро пішоходів, а ще п'ятеро були травмовані. Вона врізалася в інше авто, яке викинуло на тротуар з людьми. Експертиза показала, що правила порушили обидва водії – і Зайцева, і Дронов.
- 26 лютого 2019 року суд у Харкові засудив Зайцеву та Дронова до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати автомобілем на три роки. Станом на вересень 2025 року їм залишилося перебувати за ґратами чотири роки.
- В останньому слові на суді Зайцева заявила, що "щиро кається і більше ніколи не сяде за кермо". Її адвокати просили суд прийняти каяття як пом'якшувальну обставину.
- 3 квітня 2020 року Верховний суд залишив у силі вирок Зайцевій та Дронову попри касаційні скарги їхніх адвокатів.
