Во всех регионах Украины зафиксировано широкое распространение коронавируса – Минздрав
Ни одна из областей Украины не соответствует всем показателям Минздрава по ситуации с коронавирусом
Во всех регионах Украины заболеваемость за 14 дней превысила установленное Министерством здравоохранения значение. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Минздрава.
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На 19 октября во всех областях проводится достаточное число тестов.
Высокая загруженность больниц для пациентов с коронавирусом – более 50% в течение последних пяти дней – наблюдается в Киеве и большинстве областей, кроме Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Тернопольской и Херсонской. Также более пяти дней подряд этот показатель превышен в целом по Украине, сейчас он составляет 66,7%.
Заболеваемость коронавирусом за две недели на 100 000 человек превышает установленный Минздравом уровень (40) во всех областях. Самая высокая заболеваемость – в Сумской (343,5), Харьковской (307,6) и Хмельницкой (325,2) областях. Самая низкая – в Кировоградской области, 43,8. В целом по Украине – 192,7.
Показатели по регионам:
- 13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года.
- С 17 октября в красной карантинной зоне находятся восемь областных центров.
- За прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностирован у 4766 человек.
- Самая высокая суточная заболеваемость за 18 октября – в Харьковской области и Киеве.
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