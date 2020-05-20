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Воевали за чужие интересы? Украинцы высказались о Дне Победы – опрос КМИС

Воевали за чужие интересы? Украинцы высказались о Дне Победы – опрос КМИС - Фото
9 мая (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
20.05.2020, 00:09

Украинцы ответили на вопросы о Дне Победы, в частности о том, согласны ли они с мнением, что Украина была вынуждена воевать за чужие интересы

23% украинцев согласны с заявлением директора Института национальной памяти Антона Дробовича, который сказал, что во время Второй мировой войны украинцы были вынуждены воевать за чужие интересы; 62% не согласны с мнением Дробовича. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Киевский международный институт социологии с 14 по 17 мая.

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17% опрошенных считают, что в по случаю окончания Второй мировой войны в Украине следует отмечать следует День памяти и примирения 8 мая; 44% – думают, что отмечать нужно День Победы 9 мая; 34% – придерживаются мнения, что отмечать надо оба праздника.

72%, отвечая на вопрос о том, чем для них является праздник 9 мая в 75 годовщину Победы над фашистской Германией, указывают, что этот праздник имеет для них большое личное значение; 18% – что это официальный праздник, который не имеет для них большого значения; 8% – что для них это вообще не праздник.

81% опрошенных считают, что 9 мая должен быть государственным выходным днем ​​в Украине, 15% – что не должен.

Отвечая о своем отношении к нерелигиозным праздникам, отмечаемых весной в Украине, 48% респондентов указали, что День памяти и примирения 8 мая – это праздник, который имеет символизм, значимый для них лично; 5% – праздник, который является пережитком прошлого; 23% – это обычный день, 13% – просто еще один выходной день.

78% респондентов указали, что День Победы над нацизмом 9 мая – это праздник, который имеет символизм, значимый для них лично; 8% – праздник, который является пережитком прошлого; 5% – обычный день, 6% – просто еще один выходной день.

Опрос, в ходе которого было проведено 2000 интервью, проводился с 14 по 17 мая. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% – для показателей близких к 25%, 1,4% – для показателей близких к 10%.

  • 5 мая были опубликованы результаты опроса, в соответствии с которыми 39,1% украинцев считают, что праздновать надо 8 и 9 мая, а 56,1% – думают, что СССР тоже несет ответственность за Вторую мировую войну.

Читайте также: "Войну развязали СССР и Германия". Как День победы теряет популярность в Украине

Наталия Медведева
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опрос кмис 9 мая
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