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Временно прекращена работа пунктов пропуска в Крым и Севастополь

Временно прекращена работа пунктов пропуска в Крым и Севастополь - Фото
Фото: пресс-служба ГПСУ
17.03.2020, 08:24

Кабмин закрыл КПВВ в Крым и Севастополь, выехать оттуда смогут только жители материковой Украины, въехать - только жители Крыма

До 3 апреля прекращается работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма и Севастополя и выезда с нее, кроме пропуска некоторых категорий граждан Украины. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Через КПВВ будут пропускать граждан Украины и членов их семей:

- зарегистрированных в Крыму или Севастополе - на въезд;

- зарегистрированных за пределами Крыма или Севастополя - на выезд.

Через КПВВ будут пропускать тех, кто выезжает из Крыма и Севастополя с целью обеспечения защиты национальных интересов, либо в связи с выполнением международных обязательств, а также дипломатов и представителей гуманитарных миссий.

Въезд из Крыма и Севастополя других категорий иностранцев и лиц без гражданства будет проходить по согласованию с Мнистерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Денис Юдин
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