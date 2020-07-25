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Вторая волна СOVID-19. В Минздраве рассказали о готовности больниц

25.07.2020, 15:26
Вторая волна СOVID-19. В Минздраве рассказали о готовности больниц - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

По данным Минздрава, из 2700 аппаратов искусственной вентиляции легких сейчас заняты 170

В украинских больницах первой волны установлены около 2700 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос готовы ли больницы на случай второй волны COVID-19.

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"Если мы говорим о больницах первой волны, то общее количество аппаратов ИВЛ, которые сегодня там установлены - это около 2700. Сейчас они не очень заняты, то есть из этого количества 170 аппаратов ИВЛ заняты", - отметил Степанов.

По его словам, врачи пытаются делать все, чтобы не доводить человека до искусственной вентиляции легких, в государстве в полном объеме предусмотрены средства на оплату лекарственных средств, используемых при лечении COVID-19.

"Мы постоянно мониторим, как проходит процесс лечения по обеспечению всеми лекарствами, которые необходимы для лечения коронавирусной болезни", - уточнил Степанов.

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Арина Толина
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