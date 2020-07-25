Вторая волна СOVID-19. В Минздраве рассказали о готовности больниц

По данным Минздрава, из 2700 аппаратов искусственной вентиляции легких сейчас заняты 170

В украинских больницах первой волны установлены около 2700 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос готовы ли больницы на случай второй волны COVID-19.

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"Если мы говорим о больницах первой волны, то общее количество аппаратов ИВЛ, которые сегодня там установлены - это около 2700. Сейчас они не очень заняты, то есть из этого количества 170 аппаратов ИВЛ заняты", - отметил Степанов.

По его словам, врачи пытаются делать все, чтобы не доводить человека до искусственной вентиляции легких, в государстве в полном объеме предусмотрены средства на оплату лекарственных средств, используемых при лечении COVID-19.

"Мы постоянно мониторим, как проходит процесс лечения по обеспечению всеми лекарствами, которые необходимы для лечения коронавирусной болезни", - уточнил Степанов.

25 июля сообщалось, что з а последние сутки больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Ровенской (143), Львовской (114) областях и Киеве (129).

2 июля Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа. По новым правилам, регионы разделят на четыре зоны (зеленую, желтую, оранжевую и красную) в зависимости от эпидемиологической ситуации. В каждой зоне будет действовать разный перечень карантинных ограничений.

25 июля Всемирная организация здравоохранения заявила об очередном антирекорде, за минувшие сутки в мире заразились коронавирусом 284 196 человек.

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Арина Толина

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