Языковой омбудсмен рассказал, сколько жалоб о нарушениях получил за неделю

За семь дней функционирования новой нормы закона о языке, обязывающей обслуживать клиентов на украинском, Секретариат уполномоченного по защите государственного языка получил 195 жалоб. Об этом в Facebook сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь.

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"В Секретариат уполномоченного по защите государственного языка поступило 195 жалоб и обращений граждан", – написал 23 января Креминь.

По его словам, больше всего жалуются жители Киева и области – 74 жалобы. Из Львов пришло 17 жалоб, из Одессы и Харькова – по 12. Меньше всего обращений поступило с юга и востока.

Большинство обращений связаны с отсутствием украинской версии сайтов интернет-изданий и интернет-магазинов – 117. О нарушении прав в сфере обслуживания пожаловались 34 человека; на рекламу на негосязыке – 25 человек; нарушение в области образования – четыре; использование чиновниками негосязыка – три. Около 50 человек обратились за консультациями.

В апреле 2019 года был принят закон о государственном языке, он вступил в силу 16 июля того же года.

21 июня в Конституционный суд поступило представление 51 народного депутата – они просили дать оценку законности языкового закона.

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Владислав Сердюк

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