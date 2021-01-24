UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Языковой омбудсмен рассказал, сколько жалоб о нарушениях получил за неделю

24.01.2021, 09:10
Языковой омбудсмен рассказал, сколько жалоб о нарушениях получил за неделю - Фото
Тарас Креминь (скриншот из видеозаписи ТСН)

За семь дней функционирования новой нормы закона о языке, обязывающей обслуживать клиентов на украинском, Секретариат уполномоченного по защите государственного языка получил 195 жалоб. Об этом в Facebook сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В Секретариат уполномоченного по защите государственного языка поступило 195 жалоб и обращений граждан", – написал 23 января Креминь. 

По его словам, больше всего жалуются жители Киева и области – 74 жалобы. Из Львов пришло 17 жалоб, из Одессы и Харькова – по 12. Меньше всего обращений поступило с юга и востока. 

Большинство обращений связаны с отсутствием украинской версии сайтов интернет-изданий и интернет-магазинов – 117. О нарушении прав в сфере обслуживания пожаловались 34 человека; на рекламу на негосязыке – 25 человек; нарушение в области образования – четыре; использование чиновниками негосязыка – три. Около 50 человек обратились за консультациями. 

Читайте также: Языковой омбудсмен выступил против скандального законопроекта Бужанского

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
закон о языке Тарас Креминь

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 