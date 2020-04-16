ЮНИСЕФ: Из интернатов вернулись 42 000 детей – им грозит жестокое обращение

їЗа время карантина из украинских интернатов в семьи вернулись около 42 000 детей. Дома им может грозить целый комплекс рисков, в том числе риск жестокого обращения. Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ.
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В Фонде отмечают, что возвращение происходило без предварительных проверок условий в семьях, при этом большая часть семей находится в группе риска и сложных финансовых обстоятельствах.
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По словам представителей Фонда, нынешние стрессовые обстоятельства увеличивают вероятность небрежного или даже жестокого обращения с детьми. Усложняет ситуацию и то, что соцработники не могут мониторить ситуацию в семьях из-за недостатка средств защиты.
В ЮНИСЕФ призывают правительство помочь материально семьям таких детей, а также дать инструкции местной власти и соцработникам, как им действовать в такой ситуации. При этом настаивают: интернаты должны использоваться по минимуму на период карантина.
Корреспондент LIGA.net запросил комментарий о ситуации в пресс-службе Кабмина.
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