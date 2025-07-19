За более чем три года Россия убила 274 военнопленных. Сроки получили только два оккупанта

Правоохранители смогли установить личности двух россиян, которые причастны к расстрелам в Торецке и под Курском

Российский захватчик (Фото: ресурс оккупантов)

С начала полномасштабной войны Россия убила 274 украинских военнопленных, а приговоры получили только два оккупанта. Об этом сообщили в Главном управлении разведки в ответ на запрос LIGA.net.

По фактам этих военных преступлений, а убийство пленных нарушает статью три Женевской конвенции и считается преступлением, начато 78 уголовных производств. Также ведется отдельное производство по казни еще 49 военнопленных, которых враг удерживал во временно оккупированной Еленовке Донецкой области.

Убийства и казни украинских военных врагом зафиксированы как на территории Украины (Донецкая, Запорожская, Луганская, Сумская, Харьковская и Херсонская области), так и в Курской области России.

По состоянию на 17 июля подозрения в совершении военных преступлений получили восемь российских военных. Четыре обвинительных акта по четырем россиянам уже направлены в суд. Только двое российских оккупантов получили реальные приговоры и были осуждены, еще в отношении одного продолжается судебное разбирательство.

Украинским правоохранителям удалось идентифицировать двух военных армии России, которые могли расстрелять украинских военнопленных.

В частности, в суд уже направлен акт в отношении стрелка третьего мотострелкового взвода 10 роты третьего батальона 132-й отдельной мотострелковой бригады. Установлено, что он 19 августа 2024 года в Торецке расстрелял военнопленных Юдакова А.П. и Пшебышевского С.И.

Второй обвинительный акт направлен в отношении стрелка первой роты морской пехоты первого батальона 40-й отдельной бригады Тихоокеанского флота РФ. Его обвиняют в том, что 9 января 2025 года он вместе с неустановленными военными расстрелял также двух пленных бойцов Сил обороны – Кондратюка И.В. и Ляпоту В.И. Случилось это возле села Гуево Курской области.