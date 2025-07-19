За понад три роки Росія вбила 274 військовополонених. Терміни отримали лише двоє окупантів

Правоохоронці змогли встановити особи двох росіян, які причетні до розстрілів у Торецьку та під Курськом

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

З початку повномасштабної війни Росія вбила 274 українських військовополонених, а вироки отримали тільки два окупанти. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки у відповідь на запит LIGA.net.

За фактами цих воєнних злочинів, а вбивство полонених порушує статтю три Женевської конвенції та вважається злочином, розпочато 78 кримінальних проваджень. Також ведеться окреме провадження щодо страти ще 49 військовополонених, яких ворог утримував у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області.

Вбивства та страти українських військових ворогом зафіксовані як на території України (Донецька, Запорізька, Луганська, Сумська, Харківська та Херсонська області), так і в Курській області Росії.

Станом на 17 липня підозри у вчинені воєнних злочинів отримали вісім російських військових. Чотири обвинувальні акти по чотирьох росіянах вже направлені до суду. Тільки двоє російських окупантів отримали реальні вироки та були засуджені, ще стосовного одного триває судовий розгляд.

Українським правоохоронцям вдалося ідентифікувати двох військових армії Росії, які могли розстріляти українських військовополонених.

Зокрема, до суду вже скеровано акт стосовно стрільця третього мотострілецького взводу 10 роти третього батальйону 132-ї окремої мотострілецької бригади. Встановлено, що він 19 серпня 2024 року в Торецьку розстріляв військовополонених Юдакова та Пшебишевського.

Другий обвинувальний акт направлено щодо стрільця першої роти морської піхоти першого батальйону 40-ї окремої бригади Тихоокеанського флоту РФ. Його звинувачують у тому, що 9 січня 2025 року він разом з невстановленими військовими розстріляв також двох полонених бійців Сил оборони – Кондратюка та Ляпоту. Трапилося це біля села Гуєво Курської області.