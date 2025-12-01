За ноябрь Воздушные силы уничтожили почти 120 ракет и более 9500 дронов
За ноябрь противовоздушная оборона уничтожила 9707 воздушных целей, которыми враг пытался атаковать Украину. Об этом сообщили в Воздушных Силах.
В частности, удалось уничтожить 119 ракет различных типов, а именно:
→ 11 аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал";
→ 51 крылатую ракету Х-101;
→ 15 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
→ 20 крылатых ракет "Калибр";
→ 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
→ 19 крылатых ракет "Искандер-К".
Также силы ПВО обезвредили 9588 вражеских дронов, среди которых:
→ 2939 ударных БпЛА типа Shahed;
→ 361 разведывательный БпЛА;
→ 6288 БпЛА других типов.
Авиация в течение прошлого месяца уничтожила около 400 воздушных целей россиян, поразила командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника.
В целом самолеты Воздушных Сил в ноябре совершили 368 вылетов: около 200 на истребительное авиационное прикрытие, более 70 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.
- 25 ноября Россия запустила 22 ракеты и более 460 дронов, четыре из них вылетели в Молдову и Румынию.
- 29 ноября россияне выпустили 36 ракет и почти 600 БПЛА по Украине. Зеленский назвал главные цели.
