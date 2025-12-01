За ноябрь Воздушные силы уничтожили почти 120 ракет и более 9500 дронов

Из уничтоженных более 9500 дронов – 2939 были "шахеды"

Пилот ВСУ (Фото: facebook.com/kpszsu)

За ноябрь противовоздушная оборона уничтожила 9707 воздушных целей, которыми враг пытался атаковать Украину. Об этом сообщили в Воздушных Силах.

В частности, удалось уничтожить 119 ракет различных типов, а именно:

→ 11 аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал";

→ 51 крылатую ракету Х-101;

→ 15 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

→ 20 крылатых ракет "Калибр";

→ 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

→ 19 крылатых ракет "Искандер-К".

Также силы ПВО обезвредили 9588 вражеских дронов, среди которых:

→ 2939 ударных БпЛА типа Shahed;

→ 361 разведывательный БпЛА;

→ 6288 БпЛА других типов.

Авиация в течение прошлого месяца уничтожила около 400 воздушных целей россиян, поразила командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника.

В целом самолеты Воздушных Сил в ноябре совершили 368 вылетов: около 200 на истребительное авиационное прикрытие, более 70 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск.