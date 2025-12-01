За листопад Повітряні сили знищили майже 120 ракет та понад 9500 дронів

Зі знищених понад 9500 дронів – 2939 були "шахеди"

Пілот ЗСУ (Фото: facebook.com/kpszsu)

За листопад протиповітряна оборона знищила 9707 повітряних цілей, якими ворог намагався атакувати Україну. Про це повідомили в Повітряних силах.

Зокрема, вдалося знищити 119 ракет різних типів, а саме:

→ 11 аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал";

→ 51 крилату ракету Х-101;

→ 15 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

→ 20 крилатих ракет "Калібр";

→ 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

→ 19 крилатих ракет "Іскандер-К".

Також сили ППО знешкодили 9588 ворожих дронів, серед яких:

→ 2939 ударних БпЛА типу Shahed;

→ 361 розвідувальний БпЛА;

→ 6288 БпЛА інших типів.

Авіація протягом минулого місяця знищила близько 400 повітряних цілей росіян, уразила командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника.

Загалом літаки Повітряних сил у листопаді здійснили 368 вильотів: близько 200 на винищувальне авіаційне прикриття, понад 70 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.