Закон о языке. Украинского станет больше в печатных СМИ с 16 января

С 16 января в Украине вступает в силу новая норма закона о языке – печатные СМИ должны издаваться на украинском языке. Об этом сообщает пресс-служба Офиса языкового омбудсмена.

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С 16 января на украинском языке должны выходить общеукраинские и региональные печатные СМИ.

Они могут издаваться и на других языках, однако параллельно они должны издаваться таким же тиражом на украинском. При этом одинаковыми в обеих версиях должны быть содержание, объем и способ печати. Также они должны иметь одинаковую нумерацию и издаваться в один день.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь заверяет, что об этой норме все общенациональные и региональные медиа были предупреждены. Он надеется, что ни для кого новые правила сюрпризом не станут.

В апреле 2019 года был принят закон о государственном языке, он вступил в силу 16 июля того же года. Однако ряд депутатов обратились в КСУ с жалобой, что документ "дискриминирует русский язык". В июле 2021-го КСУ признал закон о языке конституционным.

16 января 2021-го вступила в силу статья этого закона, по которой в сфере услуг их продавец должен общаться с клиентами на госязыке, если только клиент не попросит о другом.

16 июля 2021-го вступил в силу еще ряд норм языкового закона в сферах культуры, туризма и издательства книг.

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Марк Сировой

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