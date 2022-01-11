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Закон о языке. Украинского станет больше в печатных СМИ с 16 января

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2022, 13:46
Закон о языке. Украинского станет больше в печатных СМИ с 16 января - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

С 16 января в Украине вступает в силу новая норма закона о языке – печатные СМИ должны издаваться на украинском языке. Об этом сообщает пресс-служба Офиса языкового омбудсмена.

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С 16 января на украинском языке должны выходить общеукраинские и региональные печатные СМИ.

Они могут издаваться и на других языках, однако параллельно они должны издаваться таким же тиражом на украинском. При этом одинаковыми в обеих версиях должны быть содержание, объем и способ печати. Также они должны иметь одинаковую нумерацию и издаваться в один день.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь заверяет, что об этой норме все общенациональные и региональные медиа были предупреждены. Он надеется, что ни для кого новые правила сюрпризом не станут.

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Марк Сировой
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