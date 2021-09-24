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Языковой омбудсмен обнаружил в театрах проблемы с законом об украинском языке: список

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2021, 12:11
Языковой омбудсмен обнаружил в театрах проблемы с законом об украинском языке: список - Фото
Одесский национальный академический театр оперы и балета (Фото: operahouse.od.ua)

Некоторые украинские театры нарушают нормы языкового закона, и против тех, кто будет продолжать это делать, "примут меры". Об этом пишет в Facebook языковой омбудсмен Тарас Креминь.

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"Ситуация с выполнением норм языкового закона государственными театрами оставляет желать лучшего", – посетовал он.

По закону, языком проведения культурных мероприятий является государственный. Спектакли на других языках должны дублироваться на государственном при помощи субтитров, звукоряда или другим способом.

В то же время в Одесском национальном академическом театре оперы и балета три представления выполнялись на государственном языке, 102 – на ином, из них 45 – с переводом.

В Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Николая Лысенко из 49 спектаклей не на украинском языке только 19 были переведены. Всего здесь состоялся показ 132 спектаклей, из которых четыре оперы были на госязыке, 32 больших и камерных концерта – также, и 47 концертов – на украинском и других языках.

Это данные за восемь месяцев года, в том числе за период, когда норма еще не вступила в силу.

  • В феврале 2021 года в Госархиве нашли 100-летний документ времен Украинской Державы гетмана Павла Скоропадского о необходимости введения закона об украинском языке.
  • В 2021 году двух преподавателей украинских университетов, "прославившихся" пророссийской позицией, уволили с должностей, еще один – под угрозой увольнения.
Виктория Найдёнова
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языковой закон театр украинский язык культура языковой омбудсмен Тарас Креминь
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