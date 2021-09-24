Языковой омбудсмен обнаружил в театрах проблемы с законом об украинском языке: список

Некоторые украинские театры нарушают нормы языкового закона, и против тех, кто будет продолжать это делать, "примут меры". Об этом пишет в Facebook языковой омбудсмен Тарас Креминь.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Ситуация с выполнением норм языкового закона государственными театрами оставляет желать лучшего", – посетовал он.

По закону, языком проведения культурных мероприятий является государственный. Спектакли на других языках должны дублироваться на государственном при помощи субтитров, звукоряда или другим способом.

В то же время в Одесском национальном академическом театре оперы и балета три представления выполнялись на государственном языке, 102 – на ином, из них 45 – с переводом.

В Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Николая Лысенко из 49 спектаклей не на украинском языке только 19 были переведены. Всего здесь состоялся показ 132 спектаклей, из которых четыре оперы были на госязыке, 32 больших и камерных концерта – также, и 47 концертов – на украинском и других языках.

Это данные за восемь месяцев года, в том числе за период, когда норма еще не вступила в силу.

В феврале 2021 года в Госархиве нашли 100-летний документ времен Украинской Державы гетмана Павла Скоропадского о необходимости введения закона об украинском языке.

В 2021 году двух преподавателей украинских университетов, "прославившихся" пророссийской позицией, уволили с должностей, еще один – под угрозой увольнения.

Виктория Найдёнова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.