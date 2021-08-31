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За антиукраинскую позицию. Двух преподавателей вузов уволили, еще один – под угрозой

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2021, 13:39
За антиукраинскую позицию. Двух преподавателей вузов уволили, еще один – под угрозой - Фото
Евгения Бильченко (скриншот из видео Перший Козацький/YouTube)

Двух преподавателей украинских университетов, "прославившихся" своей пророссийской позицией, уволили с должностей, еще один – под угрозой увольнения. Об этом сообщается в ответе Госслужбы качества образования Украины на запрос нардепа из фракции Голос Наталии Пипы. 

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В документе Государственной службы качества образования сказано, что на основании решения ученого совета Национального педагогического университета им. Драгоманова с 20 сентября 2021-го будет уволена профессор кафедры культурологии Евгения Бильченко, а с 5 февраля она была отстранена от работы. В вузе создали рабочую группу и установили, что Бильченко действительно нарушает законы Украины о функционировании государственного языка, об образовании, а также устав университета. При этом причиной нарушений называют преподавание преимущественно на русском языке.

В январе 2021-го сообщалось, что Бильченко называет закон о государственном языке "фашистским", Украину – "американской колонией", а себя - представительницей "русской цивилизации".

Сама Бильченко о своем увольнении сообщила 20 июля, но добавила, что в вузе "ради этого пошли на ликвидацию целой кафедры". Она также опубликовала документ из отдела кадров, в котором ей предлагается перевестись на другие вакантные должности в вузе.

В комментарии LIGA.net в университете им. Драгоманова подтвердили, что кафедру культурологии сократили, и теперь Бильченко имеет право на конкурсной основе претендовать на другие вакансии в вузе. 

Также в ответе Государственной службы качества образования сообщается, что с 31 августа 2021-го из Одесского национального университета им. Мечникова уволен кандидат биологических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Денис Сытников, который называл Севастополь частью РФ.

Заведующего кафедрой гуманитарных дисциплин Николаевского института права НУ "ОЮА" Сергея Шубина, который утверждал, что террористические организации ЛДНР не являются признанными терорганизациями, не уволили. Ему огласили выговор, а после выхода из отпуска "будет принято решение о целесообразности его дальнейшего пребывания в университете".

  • 18 января 2021-го Бильченко опубликовала в Facebook заявление, в котором говорит, что закон о функционировании украинского языка как государственного – "лишь звено в цепи, очередной опухший лимфоузел в теле онкобольного американской колонии". Она также записала видеообращение, в котором пожаловалась Зеленскому на "ущемления". Бильченко успела побывать в эфирах телеканалов НАШ и 112.
  • Заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин Сергей Шубин заявлял во время общения со студентами, что террористические организации ЛДНР не являются признанными терорганизациями и "пророчил" Украине разрушение, в первую очередь – западным регионам. После этих заявлений в университете говорили, что не уволят его, так как "он завтра пойдет и восстановится".

Читайте также: "Не доводите до абсурда". У Шкарлета отреагировали на языковой скандал в Драгоманова

Оксана Житнюк
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языковой закон вуз университет профессор евгения бильченко Денис Сытников
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