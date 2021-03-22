Заморозки до -6℃ и дожди со снегом. Какой будет погода в Украине на этой неделе – прогноз
На этой неделе температура в Украине днем будет держаться выше нуля, ночью возможны заморозки до -6℃. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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В понедельник, 22 марта, в большинстве регионов Украины ожидаются осадки. В западной части страны – до +6℃ днем, до -5℃ ночью. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях – до +7℃ днем и до -4℃ ночью. В центральных регионах – +5℃-+7℃ днем.
23 марта в Украине пройдут дожди со снегом. Температура днем – от +1℃ до +6℃, ночью – до -5℃.
24 марта, в среду, на востоке и на юге Украины также ожидаются осадки. В Киевской, Черниговской и Сумской областях, а также на западе страны – преимущественно солнечная погода, температура – от +4℃ до +6℃.
25 марта на всей территории Украины – преимущественно солнечная погода без осадков. В стране также немного потеплеет – в западных регионах – до +10℃ днем, в центральных, на востоке и юге – до +8℃.
В пятницу, 26 марта, осадки в виде снега ожидаются в Херсонской, Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях, в Крыму – дождь с мокрым снегом. Температура в этих регионах – до +10℃ днем.
На западе страны – до +11℃ днем, в центре – до +10℃.
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