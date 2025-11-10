Зеленский предлагал разместить войска на границе с Беларусью до мирного соглашения

По его словам, это позволило бы высвободить украинские подразделения для фронта

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что обсуждал с лидерами Франции и Великобритании возможность отправки их войск для патрулирования границы с Беларусью. Это позволило бы высвободить украинские подразделения на фронт. Об этом он заявил в интервью The Guardian.

По его словам, официальное предложение от лидеров "коалиции желающих" заключается во введении войск только после прекращения огня или мирного соглашения.

"Но... конечно, мы хотим и сегодня", – отметил президент.

На прямой вопрос, предлагал ли он сделать это быстрее, Зеленский ответил: "Я поднимал очень много разных идей, в том числе и наличие войск до мирного соглашения".

В то же время он подчеркнул, что делает это "очень осторожно", поскольку лидеры опасаются реакции своих обществ.

"Я не могу рисковать. Я боюсь потерять финансовую, военную поддержку партнеров", – пояснил Зеленский.