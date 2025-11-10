Зеленский предлагал разместить войска на границе с Беларусью до мирного соглашения
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что обсуждал с лидерами Франции и Великобритании возможность отправки их войск для патрулирования границы с Беларусью. Это позволило бы высвободить украинские подразделения на фронт. Об этом он заявил в интервью The Guardian.
По его словам, официальное предложение от лидеров "коалиции желающих" заключается во введении войск только после прекращения огня или мирного соглашения.
"Но... конечно, мы хотим и сегодня", – отметил президент.
На прямой вопрос, предлагал ли он сделать это быстрее, Зеленский ответил: "Я поднимал очень много разных идей, в том числе и наличие войск до мирного соглашения".
В то же время он подчеркнул, что делает это "очень осторожно", поскольку лидеры опасаются реакции своих обществ.
"Я не могу рисковать. Я боюсь потерять финансовую, военную поддержку партнеров", – пояснил Зеленский.
- В январе 2025 года Зеленский заявил, что после прекращения огня Украине понадобится не менее 200 000 миротворцев из Европы, но подчеркнул, что это лишь часть гарантий безопасности.
- По состоянию на август 2025 года, по данным Bloomberg, около 10 стран готовы отправить войска в Украину после прекращения огня для размещения дальше от линии фронта.
