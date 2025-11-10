Зеленський пропонував партнерам розмістити війська на кордоні з Білоруссю до мирної угоди
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що обговорював з лідерами Франції та Великої Британії можливість відправити їхні війська для патрулювання кордону з Білоруссю. Це дозволило б вивільнити українські підрозділи на фронт. Про це він заявив в інтерв'ю The Guardian.
За його словами, офіційна пропозиція від лідерів "коаліції охочих" полягає у введенні військ лише після припинення вогню або мирної угоди.
"Але... звичайно, ми хочемо і сьогодні", – зазначив президент.
На пряме запитання, чи пропонував він зробити це швидше, Зеленський відповів: "Я підіймав дуже багато різних ідей, зокрема і наявність військ до мирної угоди".
Водночас він підкреслив, що робить це "дуже обережно", оскільки лідери побоюються реакції своїх суспільств.
"Я не можу ризикувати. Я боюся втратити фінансову, військову підтримку партнерів", – пояснив Зеленський.
- У січні 2025 року Зеленський заявив, що після припинення вогню Україні знадобиться щонайменше 200 000 миротворців з Європи, але наголосив, що це лише частина гарантій безпеки.
- Станом на серпень 2025 року, за даними Bloomberg, близько 10 країн готові відправити війська в Україну після припинення вогню для розміщення далі від лінії фронту.
Коментарі (0)