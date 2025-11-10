Зеленський пропонував партнерам розмістити війська на кордоні з Білоруссю до мирної угоди

За його словами, це дозволило б вивільнити українські підрозділи для фронту

Володимир Зеленський (фото: president.gov.ua)

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що обговорював з лідерами Франції та Великої Британії можливість відправити їхні війська для патрулювання кордону з Білоруссю. Це дозволило б вивільнити українські підрозділи на фронт. Про це він заявив в інтерв'ю The Guardian.

За його словами, офіційна пропозиція від лідерів "коаліції охочих" полягає у введенні військ лише після припинення вогню або мирної угоди.

"Але... звичайно, ми хочемо і сьогодні", – зазначив президент.

На пряме запитання, чи пропонував він зробити це швидше, Зеленський відповів: "Я підіймав дуже багато різних ідей, зокрема і наявність військ до мирної угоди".

Водночас він підкреслив, що робить це "дуже обережно", оскільки лідери побоюються реакції своїх суспільств.

"Я не можу ризикувати. Я боюся втратити фінансову, військову підтримку партнерів", – пояснив Зеленський.