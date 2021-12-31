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Новости | Зеленский поздравил украинцев с Новым годом

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2021, 23:33
Зеленский поздравил украинцев с Новым годом - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот видео)

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с новым, 2022-м годом. Видеообращение Зеленского транслировалось в Facebook президента.

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  • Защитники Украины на Донбассе записали видео с поздравлениями с Новым годом. 
  • Большинство украинцев хотели бы получить в подарок на Новый год романтическое путешествие, а люди преклонного возраста – электронный гаджет, говорится в результатах соцопроса КМИС. 

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский новый год
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